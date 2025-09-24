Clement Jacques : le grand retour avec IRIS et le triomphe de Picture

Après plus de sept ans de silence discographique, Clement Jacques est revenu en force avec IRIS, son cinquième album. Ce long recul, plutôt que de l’éloigner de la musique, lui a permis de livrer son œuvre la plus personnelle et la plus aboutie. Dès sa sortie, l’album a été salué par la critique et le public, confirmant la place unique de l’auteur-compositeur-interprète du Saguenay dans le paysage musical québécois.

IRIS : un album intime et lumineux

Réalisé par David Laflèche, IRIS réunit 14 titres (12 originaux et 2 reprises) aux sonorités pop-folk et aux accents country. Enregistré entre Montréal et Nashville, il révèle un Clement plus apaisé, mais toujours habité par le besoin de raconter son quotidien, ses amours et ses questionnements. Pour Nicolas Lemieux, président de GSI Musique, qui a accompagné le projet, il s’agit d’un accomplissement rare : « Le talent d’écriture de Clement, la réalisation de David et la complicité des musiciens ont donné naissance à une œuvre exceptionnelle. »

Picture : le déclic

C’est la reprise de Picture qui a propulsé Clement sur un nouveau sommet. Ce classique de Kid Rock et Sheryl Crow, revisité en français avec Marie-Mai, est devenu un phénomène : six semaines au sommet du Top 100 BDS Canada et des centaines de milliers d’écoutes en ligne. Le succès a traversé les frontières. Kid Rock a salué publiquement cette version avant d’inviter Clement à Nashville. Pendant cinq jours, l’artiste québécois a partagé le quotidien de la star américaine, entre moments simples et escapades en jet privé pour assister à un concert. « Je suis extrêmement chanceux d’avoir reçu cette invitation. Pour moi, le musicien de Rivière-Éternité, c’est invraisemblable », confiait Clement à son retour. Au-delà de l’anecdote, cette rencontre a débouché sur une réelle complicité. « Si on peut travailler ensemble, pourquoi pas? La porte est ouverte », dit-il. GSI Musique confirme d’ailleurs que le contact reste actif.

Une créativité renouvelée

Fort de cet élan, Clement a lancé en juin 2025 la version anglophone de Picture, qui lui a permis de rejoindre un public élargi. Le même mois, il dévoilait Les espaces sans réponse, accompagné d’un vidéoclip, preuve que sa créativité est plus vive que jamais. Ces succès prennent une résonance particulière après des années d’incertitude. Sa participation à La Voix en 2020, survenue en pleine pandémie, n’avait pas eu l’impact espéré. Installé de nouveau au Saguenay, Clement travaillait dans la construction, tout en bâtissant une nouvelle vie familiale avec sa conjointe Audrey et leurs deux jeunes enfants. Cette étape de vie nourrit désormais son écriture et apporte une maturité nouvelle à ses chansons.

Des collaborations marquantes

En plus de Marie-Mai, IRIS réunit un autre moment fort : un duo avec Patrick Norman sur Father and Son. L’expérience fut bouleversante pour Clement : « Quand j’ai chanté ma partie, j’ai craqué. Je pensais à mon père, mais aussi à moi, qui pourrais un jour chanter cette

chanson à mon fils. » Ces collaborations illustrent un Clement plus ouvert, prêt à mettre son ego de côté pour se mettre au service des chansons. Une nouvelle philosophie qui transparaît dans tout l’album.

Une tournée pour 2026

Avec l’accueil favorable de IRIS et le triomphe de Picture, Clement Jacques s’apprête à entreprendre une tournée québécoise dès janvier 2026. Ces concerts marqueront l’occasion de célébrer ce retour en grâce et de faire vivre sur scène les chansons de ce cycle créatif.

Pour un artiste qui avoue avoir souvent avancé « avec le vent dans la face », cette renaissance résonne comme une victoire. À travers IRIS, Clement livre non seulement ses chansons les plus personnelles, mais aussi un message universel : après les doutes et les détours, il choisit enfin d’être heureux — et de le chanter haut et fort.



INFOS | https://www.clementjacques.ca

VIDÉO | Clement Jacques – Picture (VF) FEAT Marie-Mai