Une édition étoilée du Cabaret Accents Queers!

Le Cabaret Accents Queers va célébrer en grand sa 10e édition, le 14 novembre, à l’Usine C. L’événement créé en 2021 par Samuel Larochelle mettra en lumière dix artistes au lieu de six comme à son habitude. Pour l’occasion, le créateur a choisi les membres de la distribution en pigeant parmi les nombreux coups de cœur du public lors des éditions précédentes.

Le public pourra donc voir et entendre l’humoriste Tranna Wintour, le poète Jean-Paul Daoust, la rappeuse Calamine, le dramaturge David Paquet, la chroniqueuse Manal Drissi, l’auteur Jonathan Bécotte, l’écrivaine Chris Bergeron, l’humoriste Maxime-Ève Gagnon, le journaliste et écrivain Samuel Larochelle, ainsi que Chacha Enriquez, prof et sociologue.

À tout coup, le spectacle attire 450 personnes qui viennent écouter des textes touchants, drôles, engagés ou décapants qui portent sur des réalités LGBTQ+. Cette fois-ci, chaque artiste aura 8 minutes au micro pour livrer ses idées de manière incarnée et vivante.

L’organisateur de la soirée leur donne toujours carte blanche. Depuis les débuts du cabaret, il y a bientôt cinq ans, aucun des 45 personnes invitées n’a abordé le même sujet : preuve de l’étendue des réalités queers de nos communautés.

INFOS | https://usine-c.com