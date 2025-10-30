Jeudi, 30 octobre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilCultureLivres
    Livres

    Une édition étoilée du Cabaret Accents Queers!

    Logan Cartier
    Par Logan Cartier
    0

    Le Cabaret Accents Queers va célébrer en grand sa 10e édition, le 14 novembre, à l’Usine C. L’événement créé en 2021 par Samuel Larochelle mettra en lumière dix artistes au lieu de six comme à son habitude. Pour l’occasion, le créateur a choisi les membres de la distribution en pigeant parmi les nombreux coups de cœur du public lors des éditions précédentes.

    Le public pourra donc voir et entendre l’humoriste Tranna Wintour, le poète Jean-Paul Daoust, la rappeuse Calamine, le dramaturge David Paquet, la chroniqueuse Manal Drissi, l’auteur Jonathan Bécotte, l’écrivaine Chris Bergeron, l’humoriste Maxime-Ève Gagnon, le journaliste et écrivain Samuel Larochelle, ainsi que Chacha Enriquez, prof et sociologue.

    À tout coup, le spectacle attire 450 personnes qui viennent écouter des textes touchants, drôles, engagés ou décapants qui portent sur des réalités LGBTQ+. Cette fois-ci, chaque artiste aura 8 minutes au micro pour livrer ses idées de manière incarnée et vivante.

    L’organisateur de la soirée leur donne toujours carte blanche. Depuis les débuts du cabaret, il y a bientôt cinq ans, aucun des 45 personnes invitées n’a abordé le même sujet : preuve de l’étendue des réalités queers de nos communautés.

    INFOS | https://usine-c.com

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Bar Le Diamant Rouge

    Maspalomas