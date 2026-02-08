Super Bowl : Bad Bunny offre un spectacle queer et inclusif avec Lady Gaga et Ricky Martin

Lady Gaga et Ricky Martin ont rejoint Bad Bunny pour une prestation devenue instantanément légendaire et résolument LGBTQ+ lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Dans l’univers de Bad Bunny, tout le monde est invité à la fête.

Comme prévu, l’artiste portoricain a livré un spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2026 à haute énergie, éclatant de couleurs et profondément inclusif, mettant en lumière les véritables dynamiques du rêve américain : des personnes issues de tous les horizons et aux parcours de vie variés qui se rassemblent pour faire progresser l’unité, la liberté et le respect, dans une quête commune de bonheur et de réussite, à condition d’avoir la chance et de travailler fort.

Mais dans le contexte politique et social de 2026, cette vision lumineuse et rassembleuse de ce que l’Amérique pourrait être prend des airs de cauchemar pour les opposants aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion. Les anti-DEI sont en pleine crise — et, franchement, c’est réjouissant à voir.

Bad Bunny a lancé son spectacle avec Titi Me Preguntó, enchaînant ensuite quelques mouvements bien épicés lors de Yo Perreo Sola. Après avoir traversé le terrain et émergé de l’autre côté, la foule s’est soudainement ouverte pour révéler une invitée surprise de taille : Lady Gaga, qui a interprété Die With a Smile dans un arrangement entièrement revisité.

À mi-parcours, Bad Bunny a électrisé le stade avec une performance explosive de Nuevayol, confirmant une fois de plus son statut d’icône mondiale.

Puis, dernière surprise — et non la moindre : Ricky Martin a fait son entrée sur scène pour se joindre à cette prestation historique. Plus rayonnant que jamais, l’artiste a offert une performance vocale impressionnante, prouvant qu’il continue, année après année, de dominer la scène avec une aisance et un charisme indéniables.