Les clowns de la politique s’invitent à RuPaul’s Drag Race – Saison 18 (Ep.7)

Alors que plusieurs états américains aimeraient empêcher les drags d’exister, RuPaul’s Drag Race a pris plaisir à détourner les enjeux politiques. Au programme du septième épisode de la 18e saison : cinq propositions absurdes pour changer la société. Attention, divulgâcheurs à venir!

Après la « victoire » stratégique d’Athena Dion au deuxième volet du talent show et l’élimination de Ciara Myst, on a retrouvé Myke Meeks déboussolée par son mauvais classement, alors qu’elle avait livré une formidable performance. On a aussi entendu la prétendue reine de Miami (Athena) affirmer qu’elle avait voté en toute naïveté, en se plaignant des conciliabules de ses concurrentes. Elle vient de perdre les derniers points de sympathie qui lui restaient.

De retour dans l’atelier, on a découvert avec délectation le mot « REVENGE » sur le t-shirt de Myke, avant que les participantes prennent connaissance des votes de chaque reine au fameux Rate-a-Queen. Même si on a vu plusieurs visages longs, aucune grenade n’a explosé dans notre écran.

La reine mère a rappliqué pour annoncer le défi principal : produire des publicités politiques qui parodient de faux enjeux en équipe de deux. Ainsi, peu de temps après s’être jugées mutuellement et avoir créé bien des malaises, les reines devaient à nouveau travailler ensemble. Les duos ont été formés par Darlene et Vita, Jane et Kenya, Mia et Juicy, Myke et Athena, ainsi que Nini et Discord.

Category is « I can see right through her »

Dans un défilé faisant la belle part aux matériaux transparents, on a eu droit à une autre touche du maximalisme de Jane Don’t qui portait un facekini et des bas rappelant un jeu de dames avec une robe rouge en hommage au club kid Leigh Bowery. Une fois encore, ça faisait beaucoup à digérer d’un seul coup!

Kenya Pleaser s’est contenté d’un justaucorps rose et d’une petite robe sportive futuriste, un peu comme si la famille Jetson s’était mise à jouer au basket-ball, mais qu’elle avait manqué de budget pour les costumes.

Juicy Love Dion a épaté la galerie une fois de plus avec une robe faite de milliers de morceaux de tulle. Originale, délicate, à couper le souffle. Une véritable œuvre d’art.

Mia Starr a paradé une petite robe qui semblait faite de gélatine verte, des bottes roses et des lunettes surdimensionnées. Fidèle à son habitude, elle a pigé un « meh » dans notre sac à réactions.

Darlene Mitchell a présenté une reproduction d’image de rayon X qui illustrait l’intérieur d’un corps avec de gros seins. Une façon pour elle de réunir l’esthétique du Rocky Horror Picture Show et Frankenhooker. On a tout aimé.

Vita VonTesse Star portait un autre costume bien fait qui ne disait pas grand-chose.

Athena a offert ce que Cendrillon porterait si elle allait sous la pluie. Plus on analysait sa création, plus on était ravi.

Myke Meeks a laissé voir ses sous-vêtements sous un costume d’affaires transparent. Mignon.

Pendant que Discord Adams s’affichait en ange d’une pureté étonnante pour elle, Nini Coco se présentait en version humaine d’un bonbon avec toute l’originalité qu’on lui connaît.

PLACE AUX VIDÉOS

Afin de nous convaincre d’ajouter le C pour « clowns » dans l’acronyme de nos communautés, Jane a été drôle et brillante, alors que Kenya misait sur sa drôlerie naturelle, avec un je-ne-sais-quoi d’inexpérience.

Militant pour le rembourrage, les faux seins et plusieurs autres accessoires chers aux drag queens, Juicy n’était pas drôle du tout. Sa collègue Mia était plus divertissante, mais elle aurait pu aller plus loin.

Doit-on bannir les reines qui se contentent d’être belles sur les réseaux sociaux? C’est la question à laquelle Darlene a répondu en nous faisant sourire de la première à la dernière seconde. Le contraste était énorme avec Vita qui manquait d’énergie.

S’opposant aux produits et aux personnes venus d’ailleurs, Athena a fait du beau travail en parodiant une vieille folle républicaine. Ensuite, Myke a volé le show avec son humour, son aisance, son intelligence et sa capacité à être formidablement niaiseuse.

Finalement, Discord a été d’une agréable légèreté et Nini fort sympathique, sans être mémorable, quand elles jasaient de moments sexu entre drags.

RÉSULTATS

Myke a obtenu sa revanche hautement méritée en gagnant l’épisode, alors que Vita et Juicy se sont affrontées en lipsync sur la chanson Houdini de Dua Lipa.

Malgré les efforts de Vita, on avait d’yeux que pour Juicy, charmante, sexy, engageante. Évidemment, RuPaul l’a sauvée et Vita a plié bagages.