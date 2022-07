FéminiX / Célébrer au féminin : du panel à l’after-party !

Le samedi 6 août sera la journée FéminiX de Fierté Montréal. Au menu, rien de moins qu’une conférence, un spectacle et un after-party par et pour les femmes de la diversité. « Avec FéminiX, le festival Fierté Montréal reconnait les femmes de la diversité sexuelle et de genre en les mettant à l’honneur à travers sa programmation », a indiqué par voie de communiqué Simon Gamache, le directeur général de Fierté Montréal.

« FéminiX se veut un rassemblement festif et inclusif de femmes 2SLGBTQIA+ et de leurs allié.e.s , qui met en lumière et nous rappelle leurs contributions, leurs réalités et surtout, leur immense talent », a-t-il ajouté. Pour ce faire, la journée débutera par la conférence « Femmes queers d’influence » qui réunira un panel composé de Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, Kahsennehawe Sky-Deer, grande cheffe du Conseil mohawk de Kahnawà:ke, Florence Gagnon, fondatrice de la plateforme Lez Spread the Word et Rachel Jean-Pierre, spécialiste en marketing numérique. Puis, dès 16 h, DJ Kris Tin et DJ Sam réchaufferont la scène de l’Esplanade du Parc olympique en vue des performances de la soirée, à commencer par Ariane Moffatt qui se joindra à une pléiade d’artistes dont Sarahmée, révélation de l’année de l’ADISQ, l’auteure et compositrice-interprète de langue atikamekw, Laura Niquay, et Calamine, la rappeuse sacrée Révélation Radio-Canada 2021. Ces femmes et artistes accomplies promettent de livrer des performances vibrantes, dans leurs genres musicaux respectifs, passant de la pop au rap, et de l’indie au disco.



LipstiX, l’after-party

Enfin, la journée se terminera sur la piste de danse du Club Soda avec le spectacle LipstiX qui promet d’occuper la scène jusqu’aux petites heures du matin pour une célébration en mode after-party totalement éclatée ! Et pour cause, on retrouvera aux platines rien de moins que deux DJ vedettes locales et un trio de DJ vedettes internationales. Comme un excellent rouge à lèvres, LipstiX promet de vous éclater durant des heures durant. À commencer par la DJ montréalaise Empress Cissy Low, qui allie son goût pour la culture rave aux rythmes africains, avec ses nouveaux sons (afrohouse, amapiano, baile funk, etc.). Son introduction aux évènements organisés par Moonshine la pousse à découvrir la musique électronique émergente d’Afrique, des Caraïbes et de l’ouest de l’Europe. Elle saura ainsi vous immerger au sein de son univers régi par une multitude de percussions et d’instruments d’origine africaine afin de partager avec vous son amour pour la musique, tout en contribuant à la promotion d’une culture diversifiée. En ce qui concerne Montana, elle fusionne le meilleur de l’électronique, du hip-hop, de la musique latine, du dancehall et de la musique pop. La DJ Open-Format se concentre principalement sur l’atmosphère des soirées où elle construit une expérience unique à l’image de chacune de ses foules. Étape par étape, elle monte un set béton qui enflamme la piste de danse.

Elle aura d’ailleurs la chance de collaborer et de faire la première partie pour plusieurs DJ, producteurs et artistes internationaux, dont Migos, Daddy Yankee, Nicky Jam, Sean Paul et Steve Aoki entre autres. Parlant d’artistes renommées, la soirée LipstiX présentera le trio italien Strulle, composé de Milla (DJ), La T (DJ) et Rrose (à la voix), qui constitue une authentique explosion de musique électronique et afro. Depuis 2007, le trio a présenté des sets dans tous les principaux clubs et festivals LGBTQIA+ italiens et européens, y compris le plus grand festival lesbien européen, soit le Girlie Circuit de Barcelone. Avec déjà plus de 3000 prestations à leur actif, elles ont partagé les platines avec les meilleurs DJ internationaux (Afrojack, Martin Garrix, Axwell, Ingrosso). Leur répertoire diversifié va de l’afro au hardstyle en passant par le rock, la musique électronique et house et promet de faire vibrer la piste de danse toute la nuit durant ! Enfin, avec l’animation de la productrice Carolina Montrose, vous aurez droit à de nombreuses performances et surprises tout au long de la soirée LipstiX. L’after-party officiel de FéminiX se vante même déjà d’être la plus grande célébration pour femmes queers de l’édition 2022 du Festival ! Venez vous y déhancher fièrement !



INFOS | La conférence « Femmes queers d’influence » se déroulera le samedi 6 août à 14 h au Hyatt Place Montréal, 1415, rue Saint-Hubert.



Le spectacle FéminiX résonnera le samedi 6 août de 16 h à 23 h, sur la scène du Casino de Montréal à l’Esplanade du Parc olympique. Le party de fin de soirée de FéminiX se tiendra avec le spectacle LipstiX, le samedi 6 août de 23 h à 3 h du matin au Club Soda, situé au 1225, boulevard Saint-Laurent.

www.fiertemtl.com