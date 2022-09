Festival L’Art en soi, entrez dans la danse

À l’occasion de la 4e édition du Festival L’Art en soi, la Place des Arts proposera une série de six soirées dansantes hautes en couleur sur son Esplanade extérieure qui a été entièrement revampée! Il sera possible de vous initier à différents styles de danse et apprécier la richesse musicale des collectivités qui font battre le cœur de la métropole avec des groupes de musique live et des DJ, et ce du jeudi au samedi de 18h à 22h, entre le 15 et le 24 septembre prochain.



Au menu cette année de cet événement festif et rassembleur: samba, country, danse guinéenne, Bollywood, danses latines, disco et waacking ! Une fois de plus, Philippe Fehmiu assurera l’animation de chacune de ces soirées où, dans une ambiance décontractée, le public sera invité à bouger, s’amuser et danser, accompagné et guidé par des professionnels aguerris. Dès 18 h, chaque soir du Festival, le public est donc attendu sur l’Esplanade de la Place des Arts au son d’une musique ambiante suivant la thématique de la soirée. Ah oui, et c’est gratuit !



Nouveauté de cette année, les festivaliers pourront profiter de différentes zones « lounge » et d’un service de bar ainsi que de rafraîchissements et de grignotines en vente sur place. Suivra, à 19 h, un atelier d’initiation convivial d’une durée de 60 minutes, dirigé par des danseurs professionnels qui enseigneront les pas de base de chacun des styles à l’honneur. Les mouvements appris pourront être mis en pratique dès 20 h alors que l’Esplanade se transformera en une grande piste à ciel ouvert, avec performance musicale en direct, réjouissant les amateurs de danse comme les passionnés de musique. Et pour terminer chaque soirée en beauté, six DJ montréalais enflammeront, tour à tour, l’Esplanade à partir de 21h!



SOIRÉE SAMBA / JEUDI 15 SEPTEMBRE

Le Festival s’ouvrira avec la découverte du Brésil dans toute sa splendeur, avec sa musique, ses rythmes et sa joie de vivre. Dès 19h, en compagnie de la danseuse MeL Souza de l’Academia Samba Jeri et de Ritimistas Mtl, groupe féminin de percussions brésiliennes, les participants apprendront les pas de base, tels que dansés au Grand Carnaval de Rio. Puis, à 20 h, on dansera en plein air au son de la formation Capital de Samba et de la chanteuse Jully Freitas, qui fera voyager les participant-e-s dans son pays natal à travers les différents rythmes brésiliens.



SOIRÉE DE DANSE GUINÉENNE / VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Danseur, chorégraphe et maître de danse traditionnelle africaine, Bamba Fodé Camara accompagnera les participant-e-s dans l’apprentissage de diverses notions : RYPADA en danse guinéenne, position, alignement, sauts et progression au son des tambours. Par la suite, la piste appartiendra au public aux rythmes des percussionnistes et des danseurs de Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata, compagnie de danse africaine contemporaine basée à Montréal, en activité depuis plus de 30 ans et récipiendaire de plusieurs prix.



SOIRÉE DE DANSE BOLLYWOOD / SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Ce soir-là on plongera dans le monde magique de Bollywood, danse mystique mettant en pratique la coordination, l’expression, l’endurance… et surtout le plaisir ! D’abord, un atelier permettra d’abord aux participants d’en explorer les éléments de base, y compris les isolations, les positions des mains, la fluidité, le travail des jambes et la théâtralité avec Rameez Karim. Avec plus de 20 ans d’expérience, ce chorégraphe, enseignant et danseur a développé sa propre interprétation de la danse Bollywood. Ses compositions défient constamment les mouvements, leurs qualités et leur exécution. Une incartade dans le monde coloré de Bollywood avec musiciens et DJ dès 20 h.



SOIRÉE DE DANSES LATINES / JEUDI 22 SEPTEMBRE

Le danseur Jonathan Heredia De la Cruz, son incroyable énergie et sa personnalité pétillante, accompagnera le public afin qu’il se familiariser avec un amalgame de danses latines parmi les plus populaires, allant de la salsa au merengue en passant par le cha-cha. Puis, dès 20 h, les musiciens du Chico Band, considéré comme l’un des orchestres latinos les plus importants au Québec, animeront la piste avec un mélange musical où les cuivres et les percussions latines se fusionnent aux sonorités modernes. On chantera, on dansera… Viva la fiesta!



SOIRÉE COUNTRY / VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Pour cette soirée à saveur country, les danseurs du Club Bolo — organisme bien actif au sein de la communauté LGBTQ+ qui se distingue par son sens de l’accueil depuis plus de 20 ans —, accompagneront les participants dans divers enchaînements de danse country et en ligne. La soirée se poursuivra avec chapeaux de cowboy et le Billy Country Band qui livrera de nombreux succès de la musique country : classiques vintages, hits actuels ou francophones. L’énergie contagieuse de ce groupe de six artistes saura faire chanter, danser et, pourquoi pas, lancer un « Yeehaaa » !



SOIRÉE DISCO ET WAACKING / SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Instructrice respectée et pionnière du waacking, la danseuse Nedge « Blak Kat »

Valmé enseignera divers mouvements spécifiques de ce style et de la danse disco, tandis que les sept musiciens de Chanda et les voyageurs assureront une atmosphère particulièrement groovy. Par la suite, l’auteure-compositrice-interprète Chanda T. Holmes animera la piste de sa musique aux tonalités soul, funk ou R&B, créant un son des plus originaux propre au disco. Une soirée qui ramène directement aux discothèques des années 70 !



INFOS | Tous les détails de ce festival sur placedesarts.com/artensoi