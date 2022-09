Rencontre avec YOURCENAR à la salle Bourgie

Dans l’édition d’aout de Fugues, nous vous proposions une entrevue avec Hélène Dorion, librettiste de l’opéra Yourcenar – Une île de passions, présenté en première mondiale à Québec et à Montréal à l’été 2022. Librement inspiré de la vie et de l’œuvre de la célèbre écrivaine Marguerite Yourcenar, cet opéra met en lumière les tensions humaines et les complexités relationnelles à partir desquelles s’est construite sa vie de femme, de compagne et d’écrivaine. Faisant écho à cette œuvre québécoise, un concert-rencontre sera présenté à la salle Bourgie, le 28 septembre.



Ce concert-rencontre, proposé en collaboration avec le Festival international de littérature (FIL) et l’Opéra de Montréal, lève le voile sur sa démarche de création en compagnie des principaux acteurs du projet : la librettiste Hélène Dorion, le compositeur Éric Champagne, ainsi que la metteure en scène Angela Konrad.



Ce sera donc l’occasion rêvée de découvrir les coulisses de cette aventure hors normes lors d’échanges animés par le musicologue Pierre Vachon, ponctués d’extraits de l’œuvre interprétés par la soprano Stéphanie Pothier, la mezzo-soprano Kimy McLaren, ainsi que le baryton Hugo Laporte, accompagnés au piano par Holly Kroeker.

Yourcenar / CRÉDIT PHOTO : Bernhard De Grendel



Qui était la romancière Marguerite Yourcenar ? Écologiste, militante des droits de la personne avant l’heure, c’est avant tout une passionnée qui a profondément bouleversé le monde littéraire du 20e siècle. Partagée entre la discipline nécessaire à l’écriture et son désir de liberté, entre la stabilité que procure une vie affective et un penchant vers la passion, elle faisait de ses propres dualités une force implacable qui lui a permis de rompre avec les conventions sociales de son époque. Sur un texte de Marie-Claire Blais et d’Hélène Dorion, avec une musique d’Éric Champagne, cette œuvre offre une occasion de redécouvrir cette femme fascinante et avant-gardiste.



La vie intense de Marguerite Yourcenar a fourni le matériau brut de cet opéra, qui révèle le côté profondément humain et sans compromis de cette femme exceptionnelle. Yourcenar – Une île de passions propose, de manière romancée, une incursion au cœur des moments forts qui jalonnent l’existence de la célèbre écrivaine : sa rencontre avec sa compagne de vie Grace Frick, sa décision de s’établir aux États-Unis, l’élaboration de son œuvre, la mort de Grace, son élection en tant que première femme à l’Académie française, de même que sa rencontre avec Jerry Wilson, qui marqua profondément sa vie et fut son ultime compagnon de voyage avant de mourir du sida.



Partagée entre la discipline nécessaire à l’écriture et le désir de voyages et de liberté, entre une vie affective stable et une inclination vers la passion, entre le besoin de rester liée à ses origines et celui d’une inlassable quête de l’ailleurs, le destin de Marguerite Yourcenar fut celui d’une créatrice qui n’a jamais éludé le paradoxe et la contradiction, et qui considérait les dualités comme apparentes et s’interpellant pour s’enrichir mutuellement.



INFOS | mercredi, 28 septembre 2022, à 19 h 30 à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1339, rue Sherbrooke Ouest, H3G 1G2.

Billets : en ligne sur sallebourgie.ca ou par téléphone au (514) 285-2000, option 1, ou en personne à la billetterie du Musée, aux heures habituelles d’ouverture.