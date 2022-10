Rita Baga fait partie de Canada’s VS the World, la nouvelle compétition internationale de la franchise Drag Race

Les anciennes participantes des émissions de la franchise Drag Race, Anita Wigl’it, Icesis Couture, Kendall Gender, RaJ’ah O’Hara, Rita Baga, Silky Nutmeg Ganache, Stephanie Prince, Vanity Milan, et Victoria Scone s’affrontent pour devenir la drag queen du Monde… (rien que ça).

Après trois saisons extrêmement populaires de CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, les drag queens du Nord ont prouvé qu’elles pouvaient en mettre plein la vue, et ce, à tous les niveaux. Il est maintenant temps d’offrir au monde une autre compétition de Drag Race alors que neuf artistes de drag de renommée mondiale, dont quatre de CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, s’affrontent dans la toute nouvelle série originale de Crave, CANADA’S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD, qui sera disponible en versions sous-titrée en français.

Le premier épisode premier sera disponible en primeur dès le vendredi 18 novembre à 21 h. La série est offerte aux abonnés canadiens dans sa version originale, en anglais, et en version sous-titrée en français.

Dans CANADA’S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F., les drag queens de la famille internationale de Drag Race s’affrontent pour devenir la drag queen du Mother-Pucking World. Avec le Canada comme pays hôte, cette bataille réunit les favorites des fans et les meilleurs talents du monde entier assoiffés de victoire, pour un concours d’élite. Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski, et Traci Melchor, juges résidents de l’émission CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, apportent leur expertise à l’émission CANADA’S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F.. Des juges invités et des invités spéciaux se joindront à eux et seront annoncés tout au long de la saison.

Bien que le Canada accueille le concours, dans chaque épisode de CANADA’S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F., c’est chacun pour soi. Les talents des drag queens sont mis à l’épreuve dans des défis maxi et mini, et dans des combats de lip sync. À l’issue de ceux-ci une drag queen obtient la chance d’éliminer une concurrente, jusqu’à ce qu’une gagnante soit couronnée. Tout au long de cette aventure, les drag queens ont l’opportunité de partager leurs succès et leurs luttes personnelles avec le public, en plus de montrer l’importance de célébrer le charisme, l’unicité, le culot et le talent de chacune.

Les drag queens de CANADA’S DRAG RACE : CANADA VS. THE WORLD S.-T.F. sont :

Rita Baga

Âge : 34 Ville natale : Montréal (Québec) CANADA’S DRAG RACE, saison 1 Hôte de la saison 1 de DRAG RACE BELGIQUE « Rita Baga représente les cinq F : féroce, francophone, fameuse, farceuse et fongique! »

Anita Wigl’it

Âge : 32 Ville natale : Auckland, N.-Z. RUPAUL’S DRAG RACE DOWN UNDER, saison 1 « J’ai hâte de me trémousser dans le cœur et les pantalons des Canadiens! »

Icesis Couture

Âge : 35 Ville natale : Ottawa (Ontario) CANADA’S DRAG RACE, gagnant de la saison 2 « Alors que vous pensiez avoir tout vu, attendez de me voir faire tenir deux couronnes en équilibre sur ma perruque! »

Ra’Jah O’Hara

Âge : 37 Ville natale : Dallas (Texas) RUPAUL’S DRAG RACE, saison 11 RUPAUL’S DRAG RACE ALL STARS, saison 6 « Dans le doute, je fais toujours une danse rythmée! »

Stéphanie Prince

Âge : 25 Ville natale : Calgary (Alberta) CANADA’S DRAG RACE, saison 2 « Dans la saison 2, ils étaient jaloux de ma beauté. Cette saison, ils seront jaloux de ma beauté et de mon apparence, car elle est quoi? Elle est cor-recte! »

Silky Nutmeg Ganache

Âge : 32 Ville natale : Moss Point (Mississippi) RUPAUL’S DRAG RACE, saison 11 RUPAUL’S DRAG RACE ALL STARS, saison 6 « Les drag queens ont comblé ce fossé historique en étant la sœur, la tante, le cousin, la mère, l’ami, le thérapeute, l’œil de la mode, le confident, le collecteur de fonds, la voix, la raison, le médiateur, le divertisseur et l’inspiration du monde. Tout au long de l’histoire et jusqu’à ce jour, le travail n’est pas devenu plus facile; cependant, je crois que je peux continuer cet héritage grâce à la couronne. »

Kendall Gender

Âge : 31 Ville natale : Victoria (Colombie-Britannique) CANADA’S DRAG RACE, saison 2 « J’étais si près de décrocher la couronne lors de ma saison et maintenant je suis là pour régner. Le règne de Kendall ne s’arrêtera pas! »

Victoria Scone

Âge : 29 Ville natale : Cardiff, Pays de Galles RUPAUL’S DRAG RACE UK, saison 3 : « Dans ma saison initiale, vous n’avez obtenu que les miettes, mais vous obtiendrez maintenant tout le buffet. »

Vanity Milan

Âge : 30 Ville natale : Londres, Royaume-Uni RUPAUL’S DRAG RACE UK, saison 3 « Noire, fière et époustouflante! Mon parcours de drag a toujours été axé sur l’inclusion et l’autonomisation pour nos collectivités. Et c’est sur quoi? Point final! »