Wednesday et Enid en couple dans la saison 2 de Wednesday?

L’alchimie entre Wednesday et Enid a frappé les esprits dans la série Netflix. Et si les deux colocs devenaient plus que de simples copines ? L’actrice Jenna Ortega ne serait pas contre.

Alors que la série Wednesday de Netflix n’en finit plus de battre des records (et de nous faire remuer du popotin), les amours de la jeune Addams font eux aussi l’objet de spéculations. En effet, dans cette saison 1, on a pu voir notre héroïne gothique préférée (jouée par Jenna Ortega) au coeur d’un triangle amoureux avec Tyler Galpin (Hunter Doohan) et Xavier Thorpe (Percy Hynes White). Mais c’est pourtant vers un autre personnage inattendu que les regards se sont rapidement tournés : la pétillante Enid Sinclair (Emma Myers). Loyale et attentionnée, la blondinette “matche” parfaitement avec la ténébreuse Wednesday.

L’alchimie entre les deux colocs a tellement marqué les esprits que les fans de la série ont commencé à fantasmer sur un futur couple entre les deux filles. Et, comme le note Teen Vogue, le hashtag #Wenclair (le petit surnom du couple fictif “Wednesday” et “Enid Sinclair”) compte déjà plus d’un milliard de vues sur TikTok. Une vraie lame de fond.

Et si la production accédait aux rêves queer des fans ? L’actrice Jenna Ortega serait carrément partante. Lors d’une interview à PRIDE, la comédienne de 20 ans a ainsi déclaré : «Dans un monde parfait, ‘Wenclair’ aurait existé.»

La jeune star a par ailleurs teasé auprès de MTV ce à quoi pourraient ressembler les amourettes de Wednesday dans les prochains épisodes, alors que Tyler s’est apparemment joué d’elle : “Maintenant que Tyler n’est plus là, j’ai l’impression qu’elle n’a plus de garçons pour un moment. J’ai l’impression que Wednesday et Xavier arrivent juste à un endroit sûr. Je pense qu’il y a là une opportunité pour une relation platonique vraiment douce.”

La série estampillée Tim Burton ira-t-elle plus loin? La récente promo de la plateforme n’a en effet pas hésité à surfer sur l’engouement des fans pour le couple “Wenclair”. De quoi laisser espérer… pour rien ? Rendez-vous dans la très attendue saison 2 de Wednesday, qui ne devrait pas tarder à être annoncée.