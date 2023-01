ENTREVUE : Arrête avec tes mensonges…

Nous sommes partis à la rencontre d’Olivier Peyon et Guillaume de Tonquédec pour nous parler du film “Arrête avec tes mensonges”.

Cette première adaptation au cinéma du récit autobiographique éponyme de l’écrivain Philippe Besson sur un amour de jeunesse était attendue depuis longtemps. Le cinéaste Olivier Peyon remporte ce pari haut la main et offre un récit sensible et ardent. Il se révèle par ailleurs un excellent directeur d’acteurs.

Voici donc, un avant-gout de l’entrevue que Guillaume De Tonquedec et Olivier Peyon ont accordé au journaliste Philippe Granger.