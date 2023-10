Le 21 octobre, changeons la rhétorique de haine et soutenons la jeunesse trans

Le 21 octobre prochain, une alliance composée de groupes religieux conservateurs et d’un assortiment d’individus issus des milieux réactionnaires et conspirationnistes prévoit tenir dans plusieurs villes canadiennes une série de manifestations contre ce qu’ils considèrent erronément comme «l’enseignement de la culture du genre et la transformation du sexe»

À Montréal, l’organisation est principalement assumée par «Ensemble pour protéger nos enfants», un groupuscule jouissant d’une portée considérable au sein de certains réseaux communautaires musulmans conservateurs de la région de Montréal. C’est-ce groupe qui a organisé la manifestation «1 Million March for Children» au centre-ville de Montréal le 20 septembre dernier. Rappelons que cet événement avait réussi à mobiliser un peu plus d’un millier de personnes pour manifester contre l’éducation à l’inclusion et à la diversité sexuelle et de genre dans les écoles, sous le prétexte douteux de la primauté des «droits parentaux». Le 20 septembre, des centaines de personnes avaient répondu à l’appel à bloquer les transphobes, mais malheureusement, ceux-ci avaient aussi réussi à mobiliser largement.

Quoi qu’en disent les organisateur·rices de «1 Million March for Children» et «Ensemble pour protéger nos enfants», ces manifestations s’inscrivent en fait dans un ressac haineux organisé trouvant ses origines dans les mouvements d’extrême droite et chrétiens fondamentalistes aux États-Unis. Elles menacent directement les droits fondamentaux des personnes trans et non binaires, et implicitement, la sécurité des communautés LGBTQ+ dans leur ensemble.

Coalition d’organisations trans et queers

C’est dans cette optique qu’une coalition d’organisations trans et queers et de groupes alliés vous invite à prendre la rue, le 21 octobre prochain, pour faire barrage à la manifestation anti-trans du groupe «Ensemble pour protéger nos enfants» et de la prétendue « 1 Million March for Children».

«Que vous soyez trans, que vos ami·e·s ou vos enfants le soient ou que vous soyez simplement opposé·e·s à l’offensive en cours contre la jeunesse trans et la communauté en général, nous avons besoin de vous le 21 octobre pour contre-manifester, indique par voie de communiqué cette coalition qui regroupe reçu le soutien d’une trentaine de groupes communautaires (dont le Centre de Solidarité Lesbienne et L’Espace LGBTQ+) et associations étudiantes issues de toutes les universités montréalaises.

«On se prépare à faire face à des nombres importants de l’autre côté et on a l’intention de leur faire face aussi longtemps qu’il le faudra. Si vous ne pouvez pas être là à 10h, venez quand vous le pouvez! Suivez les réseaux du P!nk Bloc pour rester informé·e·s de la situation sur le terrain!»

Les groupes et individus allié-es sont encouragé-es à venir!

Ce mouvement prend spécifiquement pour cible le droit des enfants et des jeunes trans et non binaires de mieux comprendre qui iels sont et quelle est leur place dans le monde. Il est démontré que l’éducation à la diversité et à l’inclusion sauve des vies, et on ne peut accepter que ces mouvements mettent ainsi en danger la vie de jeunes personnes trans et non binaires. Toustes les jeunes méritent des environnements scolaires sécuritaires où iels peuvent s’épanouir!

Le 21 octobre, défendons la jeunesse trans. Rendez-vous au 600 rue Fullum (bureau du Ministère de l’éducation du Québec). 21 octobre, à partir de 10h.