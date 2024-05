CUVÉE EDME

MAISON CHAMPY, AOP BOURGOGNE CHARDONNAY (FRANCE) 2022

Code SAQ : 11293742 • 31,25$

À servir frais, mais certainement pas froid, voici un vin blanc qui a de la classe, pour les belles occasions de bons repas estivaux. On parle de homard, de pétoncles, de poisson à chair grasse. J’essaierais même avec certains plats indiens, avec un cari doux, et une touche de safran. Il a un fort beau nez, assez aromatique, de chèvrefeuille, de croissant au beurre et de noisette. Bien sec en bouche, en plus de ses notes de fruits du verger, il offre un petit côté boisé et citron confit, et une fine amertume. Élégant et tout en souplesse, c’est un succès intemporel de l’historique Maison Champy, qui remonte à 1720 !