Chappell Roan, Reneé Rapp, Arlo Parks…les LGBTQ+ représentés au festival Osheaga

Pour sa 17e édition — qui se déroulera du 2 au 4 août au parc Jean-Drapeau — le festival Osheaga s’est doté cette année d’une cuvée LGBTQ+ particulièrement féminine, notamment avec la présence des célébrités montantes Chappell Roan, Reneé Rapp et Arlo Parks.

Chappell Roan est sans aucun doute l’une des artistes les plus attendues cette année au festival. Moins d’un an après avoir sorti son premier album The Rise and Fall of a Midwest Princess, la chanteuse originaire du Missouri s’impose désormais dans les palmarès musicaux. Si le fait d’avoir assuré la première partie d’Olivia Rodrigo lors de nombreuses dates en Amérique du Nord (dont Montréal) a sans aucun doute cimenté son ascension, l’interprète de Good Luck, Babe!, HOT TO GO! et Red Wine Supernova a pu percer grâce à de la pop raffinée, une esthétique drag et des paroles irrévocablement queers.

La chanteuse et actrice Reneé Rapp a aussi fait couler beaucoup d’encre dans la dernière année, notamment en assurant le rôle de Regina George dans l’adaptation de la comédie musicale Mean Girls, elle-même adaptée d’un film tiré d’un livre. Il y a fort à parier que l’Américaine, qui a déjà été de passage à Montréal l’année dernière, chantera ses succès Too Well et Pretty Girls au parc Jean-Drapeau.

Plus discrète dans la sphère publique, la Britannique Arlo Parks est aussi fortement attendue à Montréal, elle qui a dévoilé l’année dernière son album My Soft Machine. En parallèle, l’artiste indie folk a également, dans la dernière année, dévoilé un livre de poésie et a coécrit la chanson YA YA de Beyoncé, que l’on retrouve sur l’album Cowboy Carter.

Reneé Rapp

Toujours du côté britannique, le festival Osheaga sera l’occasion de voir la chanteuse Romy se produire en solo, elle qu’on a plutôt l’habitude de voir sur scène comme membre du groupe The xx. Remarquée par la sortie de son premier album solo Mid Air en 2023, l’artiste a été en nomination cette année aux Brit Awards pour le Best Dance Act (Meilleur artiste danse), notamment contre Calvin Harris et Becky Hill.

Les adeptes de musique indie et de musique pop se plairont aussi de voir les artistes LGBTQ+ Melanie Martinez, Brittany Howard (aussi connue comme membre du groupe Alabama Shakes) et The Japanese House fouler les scènes du festival.

D’ici, des États-Unis et d’ailleurs, les artistes LGBTQ+ présent.e.s au festival Osheaga offriront des spectacles de styles variés. Notons ainsi la présence du duo rock Sleater-Kinney, du rappeur texan Kevin Abstract (connu comme cofondateur du collectif Brockhampton) et du groupe punk philadelphien Mannequin Pussy.

Du côté canadien, l’artiste Myst Milano — originaire d’Edmonton et basé.e à Toronto — et l’artiste R&B montréalo-néo-écossaise MINOE feront bouger les foules du festival. Sera aussi présente la chanteuse et musicienne canadienne Legwurk, qui travaille aux côtés de l’Américain Still Woozy.

Les DJ LGBTQ+ seront aussi présent.e.s en grand nombre au parc Jean-Drapeau, avec

entre autres l’eswatino-sud-africaine Uncle Waffles, la californienne Avalon Emerson, la péruvienne Sofia Kourtesis et l’Américaine DJ Minx.

Arlo Parks

Autrement, la chanteuse américaine SZA, tête d’affiche du festival aux côtés de Noah Kahan et de Green Day, a déjà laissé entendre qu’elle était attirée par les femmes, mais n’a jamais explicitement dévoilé sa sexualité publiquement.

Cela marquerait une deuxième édition consécutive d’Osheaga avec une tête d’affiche LGBTQ+. Billie Eilish était en effet l’une des figures représentant le festival l’année dernière et elle a confirmé dans la dernière année son attirance pour les femmes.

Des artistes allié.e.s seront aussi présent.e.s au parc Jean-Drapeau. C’est le cas entre autres du DJ néerlandais Martin Garrix, qui a déjà partagé une lettre ouverte en soutien aux LGBTQ+ il y a quelques années, en plus d’avoir collaboré avec l’icône gai Troye Sivan sur la chanson There for You.

