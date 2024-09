Les cinq visages de la Riviera Maya

Véritable épicentre du tourisme mexicain, la Riviera Maya attire les amateurs de plage, de soleil et de gastronomie de tous les horizons. Moins axée sur la fiesta que sa cousine Puerto Vallarta, la station balnéaire yucatèque se positionne davantage comme la destination de choix pour les voyageurs en quête de luxe, de découvertes archéologiques, d’adrénaline ou d’aventures sauvages. Voici quelques recommandations pour faire les meilleurs choix lors de votre séjour dans la péninsule du Yucatán.

Sillonnez la mer des Caraïbes en Sea-Doo

Rien de tel qu’une expédition à toute allure sur un Sea-Doo pour découvrir la mer des Antilles autrement. Si vous êtes amateurs de dopamine, voilà une recette parfaite pour vous sentir complètement dépaysés en pratiquant un sport qui vous demandera une bonne dose d’endurance physique. Si le défi vous interpelle, direction Maroma Beach Club pour une excursion d’une heure sur les eaux cristallines caribéennes. Au volant du véhicule nautique québécois fabriqué par BRP, vous suivrez un sympathique guide alors qu’il vous fait découvrir les Caraïbes d’un point de vue jamais abordé. Pour les novices, aucun souci : la vitesse et l’intensité de l’excursion sont adaptées aux besoins et capacités de chacun. Pour les experts, vous aurez toute la liberté désirée pour laisser aller votre fougue. La plupart des activités offertes au Maroma Beach Club sont accessibles via le tour operator de votre hôtel, qui fournira le transport à partir de votre établissement pour une expérience simplifiée.

Explorez une barrière de corail en apnée

La barrière de corail mésoaméricaine est la seconde plus grande barrière de corail au monde.

Elle s’étend sur plus de 1000 km à travers quatre pays, à partir du Mexique jusqu’au Honduras. Arpenter ce joyau classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est donc un must pour les fans de plongée. Toujours à partir du Maroma Beach Club, vous aurez l’occasion de profiter d’une croisière de quatre heures en catamaran lors de laquelle on vous transportera à deux des plus beaux sites de plongée en apnée au monde. Anguilles, poissons, étoiles de mer et crustacés de toutes sortes vous accueilleront dans leur habitat naturel. De quoi faire de vous le véritable Indiana Jones d’Instagram. Encore une fois, les personnes qui possèdent une certification de plongée auront toute la latitude nécessaire pour faire du free diving à leur guise, alors que les néophytes seront bien encadrés par l’équipe du Beach Club.

Parcourez la jungle en VTT

Découvrir la jungle mexicaine au volant d’un VTT m’a été proposé lors de chacune des sept visites effectuées dans ce pays par le passé et, chaque fois, je ne m’étais pas laissé tenter. Grave erreur. La huitième était la bonne et l’expérience en valait la chandelle. Proposée au parc Selvatica, l’aventure Mud Madness est réservée pour les aventuriers qui n’ont pas froid aux yeux. Au menu : une expédition d’environ une heure dans la jungle au volant d’un VTT (quad ou côte à côte) et 45 minutes de baignade dans un cénote, où l’on peut pratiquer les sauts à la tyrolienne ou en cliff diving autant de fois que notre cœur peut le supporter. Un repas est également offert pour compléter cette demi-journée d’adrénaline bien sentie.

DJ set et panorama antillais sur le toit du Reef 28

Après avoir passé une journée à vous éclater, c’est le temps de se reposer au son des meilleurs DJs de Playa del Carmen. Un endroit s’impose : le toit du magnifique Reef 28 Hotel & Spa, sur la première avenue. Recommandée par l’ami Pierre-Luc Cloutier (@PLCloutier), cette splendide oasis au cœur de la ville vous laissera tout simplement ébahis. Accessible au public moyennant une consommation minimum de 500 pesos mexicains (35 $ CA), la terrasse du Reef 28 offre un menu gastronomique haut de gamme qui donnera des frissons à vos papilles. Je vous recommande le ceviche accompagné de la version maison du cocktail Moscow Mule, incluant jus de lime et pamplemousse. Côté musique, préparez bien votre Shazam parce que le DJ en place vous fera voyager à travers les chansons et les remixs house les plus tendance du moment. Lors de mon passage, le talentueux DJ et producteur Caral (@Caral_OFC) était aux platines, concoctant une ambiance beachy à souhait. Au-delà de la bouffe et de la musique, on se rend avant tout au Reef 28 pour la piscine creusée juchée au 8e étage de l’établissement et pour la majestueuse vue qu’elle procure sur la ville et la mer des Antilles. Que vous séjourniez au Reef ou non, l’endroit vaut le détour. S’en passer serait un péché.

Où séjourner sur la Riviera Maya

Si on opte pour le centre-ville de Play adel Carmen, le Fives Dowtown, (tout comme le Reef 28), saura dépasser vos attentes en termes de service attentionné et d’expérience luxueuse. Stratégiquement situé tout près de la plage et des avenues les plus populaires, l’hôtel-boutique propose un menu haut de gamme et une spectaculaire terrasse avec piscine creusée sur son toit. Au niveau des resorts de luxe situés dans la péninsule du Yucatán, le Bahia Principe Grand Coba remporte facilement la palme d’or des meilleurs établissements de la région pour la qualité de la nourriture, du service, des installations et du divertissement.

Pour une expérience luxueuse axée sur la fiesta et les soirées hautes en couleur, on optera pour The Pyramid Cancún, un hôtel au luxe inouï qui propose notamment des spectacles de cirque aérien à ses invités durant leur repas du soir. À l’opposé, les personnes qui cherchent une réelle expérience de luxe éviteront le Grand Sunset Princess All Suites and Spa. En effet, l’hôtel qui se présente comme un établissement haut de gamme (5 étoiles) offre en fait une cuisine passable et généralement froide ainsi qu’un service très peu attentionné. Lors de mon récent séjour, certains employés ont même démontré un comportement agressif, voire verbalement violent, ce qui pousse à recommander aux lecteurs de ce magazine d’éviter l’établissement.

La chaîne hôtelière ouvre par ailleurs ce mois-ci deux nouveaux hôtels en Jamaïque réservés exclusivement aux visiteurs canadiens, le Princess Grand Jamaica et le Princess Senses The Mangrove, il reste donc à espérer que l’approche adoptée par la marque hôtelière sera revisitée.

Pour voyager futé

À partir du 1er octobre, les frais d’adhésion au programme NEXUS passeront à 120 $. Il est donc encore temps de se procurer la carte qui permet d’être identifié comme voyageur digne de confiance au tarif original de 50 $ pour cinq ans. NEXUS est un programme gouvernemental conçu pour accélérer le passage frontalier au Canada et aux États-Unis des voyageurs à faible risque en allégeant notamment le processus de vérification de sécurité, ce qui rend le transit plus simple pour les voyageurs fréquents.