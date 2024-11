2 survivantes de la purge LBGT représentent la communauté 2ELGBTQI+ pendant la cérémonie du jour du Souvenir

En ce jour du Souvenir, Martine Roy et Peggy Hayes, deux survivantes de la purge LGBT, ont déposé une couronne lors de la cérémonie annuelle à Montréal qui a eu lieu à la Place du Canada. Elles ont aussi levé le voile sur les récentes recherches de Sarah Worthman, autrice d’un rapport sur la discrimination envers les militaires 2ELGBTQ+ pendant la Première Guerre mondiale.

Pour elles, il s’agit d’une démarche de réconciliation, de guérison de poser de telles gestes. C’était une merveilleuse occasion pour raconter un récit réparateur tout en rappelant les avancées récentes réalisées par les Forces Armées Canadiennes à ce sujet.

Martine Roy, survivante de la Purge et responsable du recours collectif mené par les survivants et survivantes de la Purge, a consacré sa carrière à défendre la communauté 2ELGBTQI+ du Canada après son renvoi des FAC à l’âge de 19 ans. En 2023, elle a été nommée membre de l’Ordre du Canada pour son plaidoyer en faveur de la diversité, de l’inclusion et de l’équité.

La Capitaine Peggy Hayes, survivante de La Purge LGBT et ancienne contrôleuse de la circulation aérienne des Formes Armées Canadiennes a été renvoyée en 1982 pour son orientation sexuelle.Consultez son récit de survivante ici.

Sarah Worthman est candidate à la maîtrise à l’Université Memorial de St. John’s, à Terre-Neuve. Elle a entrepris des travaux de recherche: un projet pour lever le voile sur l’histoire des personnes queers au sein du Corps expéditionnaire canadien. Ses recherches à Anciens combattants Canada l’ont menée aux dossiers de 35 hommes accusés de grossière indécence, et à une purge chez les militaires qui servaient leur pays. Elle a même identifié 2 québécois francophones dont Sylvio Rousseau, un montréalais.

Trouvez ici le dossier militaire complet de Sylvio Rousseau.

Au sujet de la purge LGBT

Entre les années 1950 et le milieu des années 1990, les membres 2ELGBTQI+ des Forces armées canadiennes, de la GRC et de la fonction publique fédérale ont systématiquement fait l’objet de discrimination et de harcèlement; nombre d’entre eux ont été renvoyés, conformément à la politique du moment et à une pratique sanctionnée. Dans ce qui sera appelé la « purge LGBT », des personnes ont été surveillées, interrogées, maltraitées et traumatisées par leur propre gouvernement.

La purge LGBT a été orchestrée aux plus hauts échelons du gouvernement du Canada et menée avec un mépris absolu de la dignité, de la vie privée et de l’humanité de ses victimes. Enracinée dans la guerre froide, la purge s’est poursuivie au gouvernement fédéral pendant plus d’une quarantaine d’années.

Quelque 9 000 vies ont été brisées pendant cette période, entraînant un traumatisme psychologique toujours profondément ressenti aujourd’hui. La carrière et l’estime de soi de toute une génération de jeunes adultes ont été anéanties. Les victimes ont été privées d’avantages sociaux, d’indemnités de départ et de pensions, et celles qui ont réussi à demeurer en poste se sont vu refuser toute possibilité d’avancement. Suicides, séropositivité, peur, dépression, troubles de stress post-traumatique, toxicomanie, désaveux, criminalisation, rejet, isolement, oblitération – ce chapitre odieux de l’histoire canadienne s’est aussi soldé par de nombreuses expériences douloureuses qui perdurent.

En 2016, des survivants de la purge LGBT ont intenté un recours collectif à l’échelle nationale contre le gouvernement du Canada, et une entente historique est intervenue en juin 2018. En plus de dédommager les survivants, l’entente prévoyait des fonds pour diverses mesures de réconciliation et de commémoration.

La société sans but lucratif Fonds Purge LGBT a été constituée pour administrer ces fonds. Composé de six membres, son conseil d’administration compte des personnes ayant survécu à la purge, des parties demanderesses du recours collectif et un représentant de l’équipe juridique qui a poursuivi le gouvernement du Canada.