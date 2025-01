Andrzej Stekala, sauteur à ski polonais, fait son coming out après la mort de son compagnon

L’athlète a décidé de commencer l’année 2025 en révélant son homosexualité, alors que les droits LGBT + sont quasi inexistants dans son pays.

« Aujourd’hui je ne veux plus fuir. » Le sauteur à ski polonais Andrzej Stekala a fait son coming out mercredi 1er janvier sur son compte Instagram. Une manière de commencer l’année 2025 en tournant une énorme page, seulement quelques semaines après la mort de son compagnon.

« Je me suis longtemps demandé si je trouverais la force d’écrire ces mots. Pendant des années, j’ai vécu dans l’ombre de la peur, déguisé, craignant que la personne que je suis vraiment ne me détruise », débute Andrzej Stekala dans ce message accompagné d’un diaporama photo de lui et de son compagnon.

Il poursuit : «Ce que je vais écrire maintenant est la chose la plus difficile que j’ai eue à faire dans ma vie. Pendant des années, j’ai vécu dans le secret, craignant de détruire ce pour quoi j’ai travaillé si dur. (…) Pendant des années, je l’ai caché au monde – à vous, aux médias, et parfois même à moi-même.» Et poursuit en déclarant : « Je suis gay. »

« Nous nous sommes aimés en silence »

Le sauteur à ski de 29 ans raconte ensuite avoir rencontré son compagnon en 2016. « Nous nous sommes aimés en silence, cachant notre amour au monde pour protéger ce qui était le plus important pour nous », explique-t-il, avant de dévoiler que l’homme qui partageait sa vie était décédé en novembre dernier.

« Je ne peux pas décrire la douleur que j’ai ressentie. Le monde que nous avons construit ensemble est tombé en morceaux. Chaque jour sans lui est un combat, mais aussi un rappel de combien j’ai aimé infiniment et combien j’ai été aimé profondément », continue-t-il. Et de conclure : « Je commence un nouveau chapitre. Je ne veux plus cacher qui je suis. »

Andrzej Stekala a remporté deux médailles de bronze en saut à ski avec la Pologne, lors de la Coupe du monde 2020 et lors des Championnats du monde 2021. Son coming out est d’autant plus fort que les droits LGBT+ sont quasi inexistants en Pologne, pays conservateur et où l’influence de l’Église catholique est très forte.