Le rappeur 24lefteye hospitalisé à Atlanta après une tentative de suicide suite à un outing 

Le rappeur américain 24lefteye, de son vrai nom Ahmad, affilié au gang des 5L Bloods (alias The Henchmen), a tenté de se suicider après la diffusion sur les réseaux sociaux de messages et de photos explicites, partagés par un homme présenté comme son ancien partenaire.

Ces contenus révélant des aspects intimes de sa vie ont conduit à son exclusion du gang et déclenché une vague de lynchage en ligne, amplifiée par les commentaires particulièrement humiliants du rappeur rival, 21 Savage (ducollectif 4L).

Face à ce harcèlement, Ahmad a tenté de mettre fin à ses jours en escaladant un pont du centre-ville d’Atlanta, en Géorgie. Les forces de l’ordre, intervenues rapidement, ont instauré un périmètre de sécurité et bloqué la circulation pendant près de deux heures. Après des discussions avec les secouristes, il a finalement renoncé à son geste et a été transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Ce drame met en lumière les défis persistants auxquels sont confrontées les personnes LGBTQ+ dans certains milieux culturels. « Ce qui est arrivé à Ahmad est tragique et reflète la stigmatisation autour de la sexualité, notamment dans la communauté hip-hop », a déclaré un porte-parole d’une organisation locale de soutien LGBTQ+.

Depuis, le compte Instagram de 24lefteye a été vidé de tout contenu, et le rappeur n’a pas encore fait de déclaration publique. Des appels à la tolérance et à la sensibilisation à la santé mentale se sont également multipliés dans la communauté artistique et au-delà.

L’Atlanta Police Department n’a pas encore confirmé l’ouverture d’une enquête sur la divulgation des éléments privés ayant conduit à cet événement tragique.

La discrimination, la stigmatisation et le harcèlement peuvent laisser des cicatrices profondes et parfois irréversibles. Pensées et soutien à Ahmad et à toutes celles et ceux qui traversent ces épreuves.