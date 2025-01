Le GRIS vient de dévoiler les résultats d’une étude basée sur plus de 35 000 questionnaires complétés par des élèves du secondaire dans plusieurs régions du Québec. Ces données récoltées par le GRIS Montréal, GRIS-Québec, GRIS Estrie, GRIS Mauricie Centre-du-Québec, GRIS Chaudière-Appalaches révèlent une hausse préoccupante de l’inconfort des jeunes face à la diversité sexuelle et de genre.

Dans le cadre du colloque annuel de la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation, le GRIS-Montréal et la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) s’unissent pour partager leurs inquiétudes par rapport à la montée de l’intolérance des jeunes envers les personnes LGBTQ+. Les résultats de cette étude menée par le GRIS-Montréal, complétés par des élèves du secondaire dans plusieurs régions du Québec, révèlent une hausse préoccupante de l’inconfort des jeunes face à la diversité sexuelle et de genre.

