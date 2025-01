Le Gym sablon, un village en dehors du Village

Petit bijou situé sur l’avenue Papineau à deux pas du parc La Fontaine, le Gym sablon est le plus grand gym de cross-training du Plateau-Mont-Royal, et sûrement son secret le mieux gardé! Équipé d’une piscine, d’une salle de boxe, de gymnastique et de vélo-cardio, c’est l’endroit parfait pour les athlètes hybrides qui ont envie de toucher à tout. On vous invite à découvrir cet espace inclusif pour la communauté 2ELGBTQI+ et qui saura vous surprendre!

Athlète spécialiste ou multidisciplinaire? Pas de choix à faire!

La particularité du Gym sablon, c’est son concept de gym hybride, parfait pour les sportifs qui carburent à la variété. En plus des séances de cross-training, les membres ont accès à des cours de yoga, de boxe, d’haltérophilie, de pilates, de vélo-cardio et bien plus encore. L’idée derrière cette diversité, c’est d’en donner plus aux gens qui choisissent de consacrer un temps précieux à améliorer leur santé, leur apparence physique et leur performance. Le concept s’applique autant aux athlètes voulant repousser leurs limites qu’aux gens qui désirent simplement rester actifs et bien dans leur peau.

« Ici, pas besoin de se battre pour une place dans nos cours. On a 24 racks à squat et nos poids vont de 5 à 105 livres. Et les gens ont toujours accès au reste du gym pour un entrainement fonctionnel autonome. » – Michel, entraineur au Gym sablon.

Outre les cours, les coachs spécialisés offrent des sessions privées ou semi-privées pour amener les membres à se dépasser ou leur faire découvrir une nouvelle spécialité. Avec ce type d’accompagnement, c’est impossible de se défiler.

Le gym propose plusieurs types d’abonnements, dont le Full On en formule illimitée, qui donne accès à plus de 80 heures de cours par semaine et qui permet aux membres d’explorer de nouvelles disciplines. Les gens qui adoptent le Gym sablon le font généralement pour plusieurs années, notamment à cause de cette offre réellement variée. Pas d’inquiétude cependant, si on doit vous dire au revoir, les désabonnements sont toujours sans frais et sans tracas administratif!

Une belle communauté et beaucoup de perks

Oubliez les gym sombres et à l’espace restreint : le Gym sablon est spacieux et lumineux, et ses équipements sont de haute qualité. Dès l’arrivée du beau temps, il n’est pas rare que les membres se réunissent après leur entrainement pour un pique-nique ou un BBQ sur notre terrasse extérieure. Certains en profitent carrément pour s’entrainer au soleil et faire le plein de vitamine D. Les membres ont également accès sous le même toit aux services de la Clinique sablon. Des spécialistes en naturopathie, physiothérapie et thérapie manuelle sont là pour bonifier la santé globale des membres et leur permettre d’optimiser les bienfaits de leurs entrainements. Le gym, c’est souvent le lieu le plus fréquenté après la maison et le travail. C’est là où on se dépasse, on se défoule, et on socialise (ou pas!). C’est d’autant plus important de choisir celui qui nous convient. On a piqué votre curiosité? Inscrivez-vous en ligne pour un essai gratuit et venez-nous voir au Gym sablon, de l’autre côté du parc La Fontaine. Vous y trouverez peut-être votre deuxième village!

INFOS | Gym sablon, 4265 Av. Papineau, Montréal H2H 1T3

T. (514) 527-1256, poste 309

https://www.gymsablon.com

*Promotion 25 % de rabais sur les abonnements de cours de groupe! CODE : Fugues25