JD Vance revient sur ses affirmations concernant l’ÉDI après la publication du nom du dernier pilote du crash de Washington

Maintenant que l’armée a dévoilé le nom du dernier pilote impliqué dans l’accident d’avion mortel de la semaine dernière, le vice-président JD Vance a été contraint de revenir sur les affirmations selon lesquelles les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) étaient à blâmer – décrites par beaucoup comme une « insulte » contre les personnes impliquées.

Depuis l’accident, Vance et le président Trump ont affirmé à plusieurs reprises que les politiques d’ÉDI avaient conduit à une réduction du personnel parmi les contrôleurs aériens, ce qui a conduit à l’accident entre un avion d’American Airlines et un hélicoptère militaire à Washington D.C, qui a tué 67 personnes.

Cependant, aucun contrôleur aérien en service lors de l’accident n’a été nommé et l’armée a divulgué les noms des trois personnes à bord de l’hélicoptère : l’adjudant-chef Andrew Eaves, le sergent d’état-major Ryan O’Hara et le capitaine Rebecca Lobach.Depuis, JD Vance s’est montré prudent quant à l’idée de blâmer directement l’ÉDI, déclarant à Fox News : « Cela ne veut pas dire que la personne qui était aux commandes est une recrue de l’ÉDI (…). Mais disons simplement que, tout d’abord, nous devrions enquêter sur tout, mais disons simplement que la personne aux contrôles n’avait pas suffisamment de personnel autour de lui parce que nous refusions des gens pour des raisons d’ÉDI.»

Malgré les affirmations de l’administration, il n’y a aucune preuve que les politiques du DEI ont conduit à une pénurie de personnel ou à l’embauche de personnel non qualifié ayant directement ou indirectement causé le krach.

Mais cela n’a pas empêché des gens de l’administration Trumo de clamer que les politiques en matière d’ÉDI sont responsables de l’accident et de diffuser des informations erronées selon lesquelles une personne décorée des services était responsable de la catastrophe.

Des publications sur les réseaux sociaux ont affirmé que Jo Ellis était pilote de l’hélicoptère impliqué dans l’accident, alors que l’armée n’avait pas encore divulgué le nom de Lobach, ce qui a obligé Ellis à faire une déclaration sur Facebook pour réfuter ces affirmations. Elle a écrit : « C’est insultant pour les victimes et les familles des personnes disparues et elles méritent mieux que cette BS des bots numériques et des trolls d’Internet. »

Qui était Rebecca Lobach ?

Capitaine, Lobach a été identifié par l’armée samedi 1er février comme le troisième pilote impliqué dans l’accident.La décision de divulguer son nom a été prise « à la demande et en coordination avec la famille », selon le communiqué. « Nous sommes dévastés par la perte de notre bien-aimée Rebecca. Elle était une étoile brillante dans toutes nos vies », a déclaré sa famille.« Rebecca était une guerrière et n’hésitait pas à défendre son pays au combat… Rebecca était beaucoup de choses. Elle était une fille, une sœur, une partenaire et une amie. Elle était une servante, une soignante, une défenseure. Surtout, elle aimait et était aimée. Sa vie a été courte, mais elle a fait une différence dans la vie de tous ceux qui l’ont connue.Elle faisait partie des 20 % des meilleurs cadets de l’Armée à l’échelle nationale et a accumulé plusieurs récompenses pour son service.

Originaire de Durham, en Caroline du Nord, Lobach a été nommé officier de l’aviation en service actif en 2019.Lobach avait enregistré plus de 500 heures de vol, ce qui était considéré comme un nombre normal, tandis que son collègue pilote Eaves avait enregistré plus de 1 000 heures de vol et était considéré comme très expérimenté.

Les trois soldats effectuaient un vol d’entraînement au départ de Fort Belvoir, en Virginie, au moment de l’accident.

Depuis l’accident, de nombreux militants de MAGA ont pointé du doigt Lobach comme étant la cause de l’accident, mais le président n’a fait aucun autre commentaire depuis que son nom a été dévoilé.Aucune cause officielle de l’accident n’a été citée et l’enquête est en cours.