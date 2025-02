« Make America Trans Again » : Une analyse critique de l’attaque de Trump contre les droits des trans

À travers une série de décrets, Trump entend imposer une vision binaire et stricte du genre, définissant l’identité uniquement sur la base du sexe assigné à la naissance. Cette politique pourrait effacer juridiquement les personnes trans et leur retirer des droits fondamentaux, tels que l’accès à des documents administratifs correspondant à leur identité de genre. Il souhaite également interdire le financement public des soins de transition pour les mineurs, une mesure qui fragiliserait davantage cette population déjà vulnérable.

Dans un édito pour Libération, le philosophe Paul B. Preciado analyse l’envergure de ces attaques, qu’il considère comme s’inscrivant dans un projet politique plus large : restaurer un ordre conservateur fondé sur la suprématie blanche et l’hétéropatriarcat. En ciblant les corps trans et migrants, Trump ne se contente pas de réguler : il mène une stratégie de domination qui redéfinit les contours de la citoyenneté et de la vérité institutionnelle.

Preciado souligne les conséquences profondes de cette offensive, notamment le risque pour l’Equality Act, une loi qui aurait pu protéger contre les discriminations fondées sur le genre et la sexualité. Il explore également le rôle des technologies et des médias sociaux dans la propagation de ce nouvel autoritarisme.

L’édito conclut sur un appel à la résistance et à la solidarité transnationale. Plutôt que de se soumettre aux catégories imposées par ce système oppressif, Preciado invite à envisager de nouvelles formes d’organisation et de lutte. Son texte, incisif et incontournable, offre une analyse essentielle des enjeux de cette bataille politique et sociale.

Pour découvrir l’analyse complète de Paul B. Preciado et mesurer l’ampleur du danger menaçant les libertés fondamentales, consultez son édito dans le quotidien Français Libération : Make America Trans Again.

Source : Stop homophobie