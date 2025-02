Buffy contre les vampires : un reboot avec Sarah Michelle Gellar en développement

Après avoir commandé un reboot de Prison Break (qui devrait se concentrer sur de nouveaux détenus : donc Dominic Purcell et Wentworth Miller n’y seront malheureusement pas) , Hulu s’apprête à en faire de même avec Buffy contre les vampires. Comme dévoilé par plusieurs médias américains, dont Variety, la plateforme de streaming travaille actuellement sur le développement d’un pilote afin de relancer la série.

Si un reboot de Buffy contre les vampires (Buffy the Vampire Slayer) est régulièrement évoqué depuis la fin de la série, le projet peut compter cette fois-ci sur un soutien de poids : Sarah Michelle Gellar. L’actrice, révélée au grand public grâce à son rôle de Buffy Summers, serait sur le point de signer afin de reprendre ce rôle emblématique. Selon Variety, l’actrice ne tiendra pas le rôle principal, mais interviendra en tant que récurrente dans ce reboot centré sur une nouvelle tueuse de vampires.

Longtemps réfractaire à l’idée d’un reboot, Sarah Michelle Gellar avait ouvert la porte à un possible retour lors de son passage dans le Drew Barrymore Show dans le cadre de la promotion de Dexter: Origal Sin. L’actrice avait alors confié qu’elle avait constaté, en voyant la suite de Sex and the City et le préquel de Dexter, qu’il était possible de faire quelque chose avec Buffy et ce même si la version originale est parfaite comme elle est, adulée par bien des fans queers.

Joss Whedon, créateur de Buffy contre les vampires, accusé d’avoir créé un environnement toxique de travail lors du tournage de la série et de son spin-off, Angel, ne prendra pas part au reboot. Chloé Zhao, oscarisée pour son film Nomadland, assurera la réalisation du pilot de ce reboot de Buffy contre les vampires, tandis que Nora Zuckerman et Lilla Zuckerman interviendront en tant que scénaristes, showrunneuses et productrices exécutives. Le duo est connu pour avoir officié, entre autres, sur Poker Face, Agents of S.H.I.E.L.D. et Suits. Ils seront épaulés à la production par Sarah Michelle Gellar et quatre producteurs de la série originale : Gail Berman, Fran Kuzui, Kaz Kuzui et Dolly Parton.

