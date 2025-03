Disparition : vedette de la porno gaie, Tim Kruger est décédé

La mort prématurée de la star allemande de la porno gaie — il avait 44 ans — a été annoncé samedi par son conjoint via les réseaux sociaux. Cette mort soudaine serait dû, à un «banal accident à la maison».

De son vrai nom Marcel Bonn, le producteur et acteur allemand de la porno gaie a succombé à son domicile catalan d’un «simple accident domestique», selon son partenaire (dans la vie et en affaires) Grobes Geraet. Sa communication écarte toute circonstance sensationnelle (overdose, suicide, jeux sexuels dangereux) coutumière à l’industrie pornographique.

Et son compagnon d’insister : «Pour le public, il était l’ultime pornstar roux ; pour moi, il était un partenaire doux et attentionné depuis plus de vingt ans. Il était aussi mon meilleur ami. Il a touché la vie de chacun de ceux qui ont eu le privilège de le connaître.»

Il n’est pas le seul à pleurer la disparition de ce grand roux aux yeux bleus de 1m83 pour 78 kilos, très bien membré (25 cm) et reconnu pour son charme bienveillant. Dans un hommage publié sur Instagram, le réalisateur Bruce LaBruce se souvient d’un homme «aimable, gentil et décontracté.» «Le porno qu’il a fait, dans lequel il a souvent joué, était toujours très chaud, naturel et sans prétention.»

Né le 25 janvier 1981 à Dusseldorf, Tim Kruger a tourné pour la première fois en 2006 dans un film porno de Raging Stallion.

«Tout a commencé quand je travaillais dans une boutique qui vendait de la porno gaie», confiait l’acteur au magazine Zip, en 2012 (rappelons que l’équipe de Fugues a produit ce magazine de 1998 à 2018). «J’avais toutes ces vidéos pornos, magazines et posters autour de moi toute la journée. Je pense que j’ai regardé presque tous les films disponibles à cette époque et, après un certain temps, je me suis dit : ”Ok Tim, tu n’as peut-être pas les muscles des gars dans ces films, mais au moins ta queue est plus grosse que celle de la plupart des gars. Alors, pourquoi ne pas essayer…” Donc, en 2006, j’ai envoyé un e-mail à quelques sociétés de production porno américaines. Après seulement quelques jours, presque toutes m’avaient répondu, et j’ai reçu un appel de Michaël Brandon, qui dirigeait Raging Stallion à ce moment et il m’a invité à San Francisco pour faire mon premier film porno. C’était très excitant !»

Outre Raging Stallion, il a travaillé aussi pour les studios Hot House Entertainement, pour le studio allemand Cazzo Film, et en France pour Citébeur.

En 2009, il crée son site de production de vidéos pornographiques, TimTales.

«Au début, mon copain n’était pas très content que je veuille faire du porno, mais ensuite il m’a dit que je devrais essayer si c’est quelque chose que je veux faire», dévoilait-il au Zip en 2012. «Et maintenant, il est tout à fait d’accord avec ça et sans lui, Timtales ne pourrait pas exister parce qu’il me soutient beaucoup et c’est lui qui fait une grande partie du travail que vous ne voyez pas dans mes vidéos, comme le montage de tout, etc. Il est même apparu avec moi ou d’autres gars dans quelques vidéos sur mon site Web.

Grobes Geraet et Tim Kruger

À propos de l’aventure de TimTales, il confiait aux lecteurs de Zip : «J’ai d’abord mis en ligne quelques vidéos de moi en train de baiser sur des sites gais et j’ai eu tellement de clics et d’attention grâce à ces vidéos que j’ai commencé à rêver de mon propre site Web. Je voulais montrer aux gens du vrai sexe, sans scénario, plus réaliste. Je voulais montrer ce qui se passe dans ma chambre. Rien que l’idée de faire çà, m’excitait tellement, que j’ai tout fait pour que ce fantasme devienne réalité. Le chemin n’a pas toujours été facile pour que Timtales devienne réalité, mais rétroactivement je suis assez fier de ce que j’ai accompli jusqu’à présent.J’aime avoir des relations sexuelles et j’aime le montrer sur Timtales.com. Nous n’avons pas de script ou quoi que ce soit de ce genre. Ce que vous voyez à l’écran, c’est à peu près ce que je fais, quand je rencontre des mecs quand il n,y a pas de caméra. »

Quand on lui avait demandé de faire le bilan de sa carrière et s’il regrettait parfois de l’avoir débuter (comme c’est parfois le cas de certains acteurs porno), il avait répondu:

«Je n’ai jamais regretté ma décision de faire de la porno. Ça m’a permis de réaliser des choses dont j’ai toujours rêvé. Je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de mecs géniaux (et parfois pas si géniaux aussi, mais c’est normal), ma vie sexuelle est absolument épanouie et je peux vivre de ce que je fais. Et c’est toujours agréable et spécial quand je rencontre des fans ou qu’ils m’envoient des mails, des cadeaux mignons. Je mentirais si je disais que je n’aime pas ça. J’aime recevoir des commentaires des gars et si c’est positif, j’aime encore plus. Je voyage beaucoup et c’est étonnant de voir que presque partout dans le monde il y a des gars qui vous connaissent et qui vous aiment.»

Pour le journaliste français, Didier Lestrade, qui a souvent écrit sur l’importance de la porno dans l’expérience de vie d’un homme gai : « Parmi les acteurs qui ont créé leur propre studio, Tim est le seul qui soit en mesure de se comparer aux grands studios d’où il est apparu. »