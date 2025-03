Airs de jeux, le nouvel album d’Ariane Moffatt débarque

Mue par une envie de jouer avec les codes imposés par les plateformes d’écoute en ligne et question de s’amuser un peu, l’autrice-compositrice et réalisatrice a décidé de créer ses propres règles et de parachuter ses douze nouvelles chansons 100% pop dans le ciel de ce début de printemps, un dimanche soir ! Elle en a fait l’annonce lors de son passage à Star Académie où elle performait sa chanson Jouer.

La première impulsion créatrice s’est produite après une bonne période de réclusion entre les murs de son tout nouveau paradis qu’elle a baptisé MOM studio.

À l’issue de la tournée pandémique d’Incarnat, Ariane a ressenti le besoin de briser son cycle habituel et de s’affairer à autre chose que de fixer son nombril pour y chercher des chansons. Elle a choisi les bancs d’écoles et différents projets de composition (documentaire, thèmes musicaux, conception pour le théâtre) comme moyen de s’aérer les esprits et revisiter la source de son langage musical.

Un diplôme de Baccalauréat nouvellement en poche (en chant à L’UQAM interrompu aux deux tiers en tout début de carrière) et une charge de cours plus tard (enseignement inspirant d’une Songwriting class à Concordia), les premières nouvelles idées émergent enfin. Des mots-clés, des états d’âmes intenses, comme autant de couleurs primaires/primales surgissent; JEU, JOIE, PLEURIRE. Un sourire jaune en coin, une alerte rouge au cœur.

Plusieurs alliés se sont joints à Ariane presque entièrement joué au MOM studio, puis mixé chez le voisin Pascal Shefteshy.

Des collaborateurs recrues (Constance, Guillaume Guilbault, principal et fondamental co-équipier de production et de réalisation, Jesse Mac Cormack sur Douleur fantôme, session parisienne chez l’ami Albin de la Simone pour Tina) , comme des vétérans (ses frères de toujours Jean-Phi Goncalves et Alex McMahon sur J’aime mes problèmes) ont contribué avec leur grande sensibilité, à la mise au monde des chansons, toutes écrites et composées par Ariane.

En guise de “girl gang” de rêve, le chœur, formé d’Erika Angell , Marie-Pierre Arthur, Rose Perron et Claudia Bouvette, insuffle une chaleur unique à l’album. En chantant à pleins poumons la quête de cette foutue sérénité, elles incarnent et symbolisent en quelque sorte le but du parcours d’Airs de jeux : parvenir à faire la paix avec soi-même, ensemble…

Cette huitième offrande en bientôt 25 ans de carrière, créée et imaginée en pensant à la scène, se déploiera dans les festivals dès ce printemps et poursuivra son chemin en salle à l’automne.

Ariane sera alors accompagnée en spectacle par Fabienne Gilbert à la basse, Maxime Bellavance à la batterie (batteur de l’album également) et Guillaume Guilbault aux claviers et à la direction musicale.

LA TOURNÉE AIRS DE JEUX

24 AVRIL 2025 | MINOTAURE | GATINEAU

8 ET 9 MAI 2025 | BEAT & BETTERAVE | FRELIGHSBURG

11 MAI 2025 | FESTIVAL SANTA TERESA | SAINTE-THÉRÈSE

23 MAI 2025 | LE ZARICOT | SAINT-HYACINTHE

13 JUIN 2025 | FESTIVAL DE LA CHANSON | TADOUSSAC

29 JUIN 2025 | SCÈNE DU FLEUVE LOTO-QUÉBEC | TROIS-RIVIÈRES

4 JUILLET 2025 | CHAPITEAU QUÉBECOR | PETITE-VALLÉE

22 AOÛT 2025 | FESTIVAL SUPERFOLK | MORIN-HEIGHTS

11 OCTOBRE | POINTE-VALAINE | OTTERBURN PARK

16 OCTOBRE 2025 | CENTRE NATIONAL DES ARTS | OTTAWA

23 OCTOBRE 2025 | MTELUS | MONTRÉAL

25 OCTOBRE 2025 | IMPÉRIAL BELL | QUÉBEC

7 NOVEMBRE 2025 | THÉÂTRE GRANADA | SHERBROOKE

15 NOVEMBRE 2025 | THÉÂTRE BELCOURT | BAIE-DU-FÈBVRE

21 NOVEMBRE 2025 | LE CARRÉ 150 | VICTORIAVILLE

27 JANVIER 2026 | SALLE DESJARDINS | LA SARRE

28 JANVIER 2026 | THÉÂTRE TÉLÉBEC | VAL D’OR

29 JANVIER 2026 | THÉÂTRE DES ESKERS | AMOS

30 JANVIER 2026 | THÉÂTRE DU CUIVRE | ROUYN-NORANDA

31 JANVIER 2026 | THÉÂTRE DU RIFT | VILLE-MARIE

6 FÉVRIER 2026 | THÉÂTRE DE LA VILLE | LONGUEUIL

25 FÉVRIER 2026 | SALLE ANDRÉ-MATHIEU | LAVAL

26 FÉVRIER 2026 | SALLE ALBERT-DUMOUCHEL | VALLEYFIELD

27 FÉVRIER 2026 | THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND | L’ASSOMPTION

13 MARS 2026 | THÉÂTRE LE PATRIOTE | SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

14 MARS 2026 | THÉÂTRE DU VIEUX-SAINT-JEAN | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

20 MARS 2026 | L’ENTREPÔT | LACHINE

28 MARS 2026 | THÉÂTRE MANUVIE | BROSSARD

2 AVRIL 206 | THÉÂTRE PALACE | JONQUIÈRE

4 AVRIL 2026 | PAVILLON DE L’ÎLE | CHÂTEAUGUAY

16 AVRIL 2026 | THÉÂTRE DU VIEUX TERREBONNE | TERREBONNE