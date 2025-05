L’icône du porno gai Colton Ford meurt à 62 ans

La star du cinéma pour adultes Colton Ford, connu en dehors de l’industrie sous le nom de Glenn Soukesian, serait décédé à l’âge de 62 ans. L’acteur emblématique du porno gai serait mort le 19 mai, selon plusieurs témoignages partagés dès le lendemain. Des proches évoquent un accident de randonnée comme cause probable, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été donnée pour l’instant.

Ford a entamé sa carrière dans le divertissement pour adultes en 2001, à l’âge de 40 ans. Il a collaboré avec plusieurs studios renommés comme Falcon Studios et Centurion, avant de produire du contenu indépendant plus tard dans sa carrière. Il a remporté le prix Gay Performer of the Year aux GayVN Awards en 2003.

Chi Chi LaRue, drag queen et réalisatrice de films pour adultes, a publié sur Facebook le 20 mai : « Je suis tellement sous le choc et attristée d’annoncer le décès soudain de mon ami et icône Glen, alias Colton Ford ! Tu vas nous manquer ! Continue de chanter au paradis ! »

De son côté, l’acteur porno Dallas Steele lui a rendu hommage sur X (anciennement Twitter) le 21 mai: « C’est avec une grande tristesse que je partage la nouvelle du décès de mon ami Glenn, que vous connaissiez peut-être sous le nom de Colton Ford, acteur porno et chanteur. Peu de détails ont été révélés, mais certaines sources affirment qu’il est mort dans un accident de randonnée à Palm Springs.

J’ai rencontré Glenn lorsqu’il a déménagé à Palm Springs il y a quelques années. Même s’il avait “pris sa retraite” des tournages pour studios, je lui ai demandé de faire un OnlyFans avec moi, et il a accepté. Ce fut une expérience à la fois chaude, sincère et mémorable. C’était quelqu’un de profond, attentionné et réfléchi.



En 2022, Glenn a chanté à plusieurs de nos partys-bénéfices autour de la piscine. Le public adorait sa voix, son énergie engageante et son sex-appeal.



En 2023, Glenn m’a demandé de poser avec lui dans une série de photos érotiques inspirées du style moderniste des années 1950, avec un homme beaucoup plus jeune que nous deux. Ce fut une superbe journée de shooting avec le photographe Jay Jorgensen. Malheureusement, Jay s’est enlevé la vie quelques mois plus tard. Je n’oublierai jamais le plaisir qu’on a eu ce jour-là.



Glenn avait un esprit incroyable. Toujours en train de penser à ses projets futurs. Toujours optimiste face aux possibilités. Son sourire va me manquer. »

Tim Wood, un autre acteur de l’industrie, a également rendu hommage à Ford dans un message publié le 21 mai, le décrivant comme « un artiste brillant qui avait toujours une chanson dans le cœur. Doux, drôle, gentil, audacieux — et désespérément séduisant ».

Colton Ford était aussi chanteur de musique house/dance et auteur-compositeur. Il a joué dans le documentaire Naked Fame en 2005, qui retraçait sa transition de l’industrie du porno vers la musique. Il a aussi participé à plusieurs vidéoclips.