Osheaga 2025, encore une (belle) brochette d’artistes LGBTQ+

Événement estival incontournable de la métropole, le festival Osheaga se tiendra cette année du 1er au 3 août, toujours au Parc Jean-Drapeau. Et, encore une fois, ce rendez-vous musical laissera place à des artistes queer d’ici et d’ailleurs.

Suivant une tendance vraisemblablement soutenue dans les dernières années, cette 18e édition du festival a parmi ses têtes d’affiche une personne LGBTQ+, soit le rappeur Tyler, the Creator, qui sera présent dans le cadre de sa tournée Chromakopia: The World Tour. Moins de deux semaines avant son passage à Osheaga, l’artiste californien aura été de passage au Centre Bell dans le cadre de la même tournée.

Doechii

Toujours du côté rap, la sensation Doechii fera son premier passage dans la métropole. Rappelons que, dans la dernière année, l’artiste a multiplié les honneurs à la suite de la sortie de son album Alligator Bites Never Heal, qui comprend les morceaux Denial Is a River et Anxiety. Au-delà de Tyler, the Creator et Doechii, le festival Osheaga bénéficiera de la présence de Bktherula parmi les artistes rap LGBTQ+.

Aussi connue comme membre du trio Boygenius (avec sa compagne Julien Baker et Phoebe Bridgers), Lucy Dacus figure aussi parmi les artistes LGBTQ+ les plus en vue de cette édition du festival. En mars, la chanteuse indie originaire de Virginie a dévoilé Forever Is a Feeling.

Des groupes de musique queer (ou, du moins, partiellement queer) fouleront aussi les scènes du Parc Jean-Drapeau. C’est le cas du groupe rock français La Femme, du quatuor rock canadien The Beaches et du duo de DJ new-yorkais Tinzo + Jojo.

Tyler the Creator

Les festivaliers trouveront peut-être un malin plaisir à retrouver des artistes queers découverts sur Tiktok ou sur Netflix sur scène à Montréal. Remarqué.e dans la série Sex Education, où iel interprétait le rôle de Cal Bowman, l’artiste américano-sudanais.e Dua Saleh donnera un spectacle à Osheaga. Connue sur Tiktok pour ses chansons Celene et Sometimes (Backwood), l’Américaine Gigi Perez présentera quant à elle At the Beach, in Every Life, son premier album sorti il y a quelques mois.

Dans le milieu musical depuis maintenant 20 ans, l’auteur-compositeur R&B de l’Ohio Durand Bernarr sera présent, lui qui a reçu sa première nomination aux Grammys cette année dans la catégorie du meilleur album de R&B progressif, pour son album En Route. Les fans de R&B pourront aussi apprécier les sons pop-afrobeats de l’Américano-ghanéenne Amaarae.

Boygenius

Le festival présentera aussi des artistes queers provenant de Montréal et d’ailleurs au pays. Récipiendaire du Prix Polaris en 2023 pour son premier album Good Luck, la musicienne électronique Debby Friday, qui a grandi à Montréal, sera par exemple en spectacle. Dans le cas de la Métis Ruby Walters, ce sera un retour, elle qui avait été présente à l’édition pandémique d’Osheaga en 2021 (intitulée « Les Retrouvailles Osheaga »). Populaire sur Spotify et Tiktok, la chanteuse vancouvéroise Jade LeMac est aussi de la programmation.

Il en est de même pour Mint Simon, projet solo du leader montréalais du groupe indie-pop Caveboy.

Il convient d’également souligner la présence de nombreux artistes qui, sans être LGBTQ+ (ou, du moins, sans l’afficher ouvertement), ont de nombreux admirateurs LGBTQ+ ou ont même soutenu les personnes LGBTQ+ et leurs droits par le passé. Parmi ceux-ci : Olivia Rodrigo, MARINA, Gracie Abrams, Jamie xx, Damiano David, Matt Champion et bbno$.

INFOS | Osheaga se tient du 1er au 3 août, au Parc Jean-Drapeau

https://osheaga.com