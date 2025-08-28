Rhinocéros de Ionesco, une fable qui mord notre époque

La 62e saison du Théâtre Denise-Pelletier s’ouvrira sous le signe de la révolte et de la lucidité. Du 24 septembre au 18 octobre 2025, la scène de la Salle Denise-Pelletier accueille Rhinocéros, la fable culte d’Eugène Ionesco, revisitée par le regard affûté de Marie-Ève Milot (Mama, Docteure, Clandestines). Près de trente ans après sa dernière présentation au TDP, ce classique du théâtre de l’absurde revient hanter la scène montréalaise avec une pertinence troublante.

« Je veux faire résonner cette fable : une population entière se métamorphose à une vitesse effroyable, se voit piétinée, et refuse d’y voir un danger. On assiste à de grands piétinements, en ce moment même. C’est ma manière, à petite hauteur d’artiste, de le crier, de le dénoncer », confie Milot. La mise en scène de Milot pour Rhinocéros s’appuie sur une distribution énergique et plurielle : Anna Beaupré Moulounda, Lamia Benhacine, Zoé Boudou, Renaud Lacelle-Bourdon, Christophe Payeur et Gabriel Szabo incarnent cette société en mutation. Ensemble, ils donnent chair à une fable où le grotesque côtoie le tragique, où l’humour noir se mêle à la plus vive inquiétude.

Une parabole intemporelle

Écrite en 1959, la pièce d’Ionesco mettait en garde contre le pouvoir de subjugation du

fascisme et de la pensée de masse. Le dramaturge franco-roumain, figure de proue du théâtre de l’absurde, y dénonce la facilité avec laquelle une société entière peut basculer dans l’irrationnel et la violence collective.

Plus de soixante ans plus tard, la leçon résonne encore. En février dernier, l’anthropologue et chroniqueuse Émilie Nicolas rappelait dans Le Devoir que Rhinocéros demeure « un outil pédagogique inestimable pour expliquer l’attrait du fascisme — et la difficulté d’y résister ». La pièce, malheureusement, n’a rien perdu de son actualité.

Marie-Ève Milot / Crédit : Pascale Méthot

L’histoire débute dans une ville tranquille. Devant une terrasse de café, un rhinocéros surgit et traverse la place en trombe. Très vite, la rumeur enfle : une mystérieuse « rhinocérite » frappe la population, métamorphosant les citoyen·ne·s en bêtes cornues. Entre déni, aveuglement et résignation, chacun doit choisir : céder au troupeau ou résister.

À travers ce délire collectif, Ionesco nous tend un miroir grinçant : comment résister à la tentation de l’uniformité? Comment reconnaître nos véritables allié·e·s lorsque tout s’écroule autour de nous? Dans l’œil de Milot, Rhinocéros devient une métaphore des dérives autoritaires qui gagnent du terrain, mais aussi des fissures qui fragilisent nos liens sociaux. La pièce bouscule notre rapport à l’individualisme, à la collectivité et à notre capacité de vigilance.

Un parcours engagé

Comédienne, metteuse en scène, autrice et éditrice, Marie-Ève Milot signe ici sa première mise en scène au Théâtre Denise-Pelletier. Figure incontournable du théâtre québécois, elle a déjà interprété plus d’une vingtaine de productions (Les Barbelés, Les Filles du Saint-Laurent, Pétrole), et on a pu la voir dans plusieurs séries télévisées (Les Pays d’en haut, 5e Rang).

Codirectrice artistique du Théâtre de l’Affamée, avec Marie-Claude St-Laurent qui l’accompagne cette fois au soutien dramaturgique, elle a coécrit ou mis en scène plusieurs pièces remarquées : Débranchée/Unplugged (finaliste au prix Louise-LaHaye), Guérilla de l’ordinaire, Sappho, Clandestines (finaliste au prix Michel-Tremblay). Elle a aussi dirigé des créations marquantes : Sissi (La Licorne, 2019), Mama (Duceppe, 2022), Docteure (Duceppe, 2023), Faire la mort (Espace GO, 2024) et Helgi (Quat’Sous, 2025). Plus récemment, sa mise en scène du spectacle musical et circassien Les intouchables (Cirque du Soleil, 2025) rendant hommage à Daniel Bélanger a été acclamé par la critique. Milot occupe également un rôle central dans la réflexion sur la place des femmes en théâtre : codirectrice littéraire de la collection La Nef (Éditions du remue-ménage), elle a participé au Chantier féministe d’Espace GO et à la création du prix Jovette-Marchessault, qui souligne la contribution des femmes artistes en théâtre. En choisissant d’ouvrir la saison avec Rhinocéros, le Théâtre Denise-Pelletier frappe fort. La pièce, à la fois absurde et prophétique, devient sous la direction de Milot une alerte lucide et théâtralement jouissive. Une mise en garde nécessaire, à une époque où l’on croyait ne plus devoir l’entendre.

INFOS | Rhinocéros Du 24 septembre au 18 octobre 2025, Salle Denise-Pelletier. Texte : Eugène Ionesco. Mise en scène : Marie-Ève Milot. Avec Anna Beaupré Moulounda, Lamia Benhacine, Zoé Boudou, Renaud Lacelle-Bourdon, Christophe Payeur et Gabriel Szabo

https://www.denise-pelletier.qc.ca/