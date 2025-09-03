Bella Ramsey répond aux critiques homophobes de The Last of Us 

La vedette de The Last of Us, Bella Ramsey, a tenu à remettre les pendules à l’heure face aux critiques virulentes de la série. Dans une entrevue accordée à Entertainment Weekly, iel a déclaré à propos des détracteurs : « Le jeu existe. Si vous n’aimez pas la saison, vous pouvez simplement y rejouer. »

Adaptée du célèbre jeu vidéo, la série de HBO connaît un immense succès depuis son lancement en 2023. Mais la deuxième saison, diffusée plus tôt cette année et déjà en lice pour plusieurs Emmy Awards, a été la cible de review bombing et d’attaques homophobes sur les réseaux sociaux.

Une saison deux choc et controversée

Portée par Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie Williams et Pedro Pascal dans celui de Joel Miller, la série plonge dans un monde post-apocalyptique ravagé par une infection fongique transformant les humains en créatures monstrueuses.

La saison deux a cependant divisé le public. Sa finale, marquée par la mort brutale de trois personnages majeurs, a bouleversé de nombreux spectateurs. Mais c’est surtout la représentation de la relation amoureuse entre Ellie et Dina (Isabela Merced) qui a suscité un tollé parmi certains internautes.

« Vous n’êtes pas obligés de regarder »

Invité·e au balado The Awardist d’Entertainment Weekly, Ramsey a expliqué avoir choisi d’éviter les commentaires négatifs : « J’ai essayé de m’en tenir à l’écart autant que possible. Parce qu’au fond, il n’y a rien que je puisse y changer. La série est sortie, rien ne peut être modifié. Donc à quoi bon lire tout ça? Les gens ont droit à leur opinion, mais ça n’affecte ni la série ni la suite. Pour moi, ce sont deux choses complètement distinctes. »

Et d’ajouter un conseil aux détracteurs : « Vous n’êtes pas obligés de regarder. Si vous détestez ça à ce point, le jeu existe. Vous pouvez simplement y rejouer. Si vous décidez de continuer à suivre la série, j’espère que vous allez l’apprécier. »

Vers une saison trois très attendue

Alors que la production prépare la troisième saison, le cocréateur Neil Druckmann a annoncé son départ. Les nouveaux épisodes devraient adapter la deuxième partie du jeu et mettre plus en avant le personnage complexe d’Abby Anderson, incarnée par Kaitlyn Dever.