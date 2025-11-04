Jonathan Bailey entre dans l’histoire comme premier homme gai élu «Sexiest Man Alive» par People

Jonathan Bailey vient d’entrer dans l’histoire en devenant le tout premier homme ouvertement gai à recevoir le titre de Sexiest Man Alive du magazine People. Une consécration qui place l’acteur britannique aux côtés d’anciennes icônes du palmarès comme John Krasinski, Patrick Dempsey, John Legend, Idris Elba, Dwayne Johnson, David Beckham, Richard Gere et Channing Tatum.

Une année exceptionnelle pour l’acteur britannique

L’année 2025 aura été celle de tous les succès pour Bailey. En plus de ses rôles très attendus dans Wicked: For Good et Jurassic World Rebirth, il a fait partie du palmarès Time 100 Next et s’est retrouvé en couverture de People. L’acteur a aussi mis sa notoriété au service de la communauté LGBTQ+ en amassant des fonds substantiels grâce à sa fondation, la Shameless Fund, qui soutient divers organismes queer.

Révélé au grand public grâce à son rôle dans la série Bridgerton sur Netflix, Bailey s’est ensuite imposé avec la minisérie LGBTQ+ Fellow Travelers de Showtime — une performance qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards, une couverture du magazine Out et une place sur la liste Out100.

« Je n’aurais jamais cru en arriver là »

En entrevue avec People, Bailey revient sur son parcours avec humilité : « Il arrive un moment où tu regardes en arrière et tu te dis : “Wow.” Mais jamais tu ne t’attends à ce que la vie t’amène là. C’est un privilège immense de pouvoir réaliser ce dont tu rêvais enfant. »

L’acteur confie aussi avoir connu des périodes de doute : « À plusieurs moments de ma vie, je me suis dit : “OK, je l’ai.” Et souvent, c’est suivi d’une vague de peur ou de doute. Quand j’étais petit, j’étais très sûr de moi, puis j’ai peut-être perdu ça en grandissant. On essaie tous, au fond, de retrouver ce qu’on était à l’origine, non ? Mais ce matin encore, je nageais dans la mer avec des amis, et je me sentais bien dans ma peau. »

Amour, Lego et authenticité

Questionné sur sa vie personnelle, Bailey a livré une réponse pleine d’humour et de sincérité.

Son rendez-vous parfait ?

« J’aime marcher, j’adore aller souper, voir une pièce ou un film… Ça dépend du numéro du rendez-vous ! Si on en est au centième, alors ce serait pizza et Lego — ou “Lego” au singulier, comme on dit chez les Britanniques. Certains de mes meilleurs rendez-vous ont été des soirées Lego. »

Quant aux qualités qu’il recherche chez un partenaire, il n’a pas hésité : « La communication, la clarté et la transparence avant tout. Et surtout, être capable de se soutenir mutuellement et de se réjouir du bonheur de l’autre : c’est incroyablement séduisant. »

Et ce qu’il ne supporte pas ? « Le manque de communication, le manque de transparence… et ne pas aimer le Lego ! » ajoute-t-il en riant. « En fait, je ne pourrais être avec quelqu’un que s’il parle trois langues et détient sept diplômes, dont un doctorat. Sinon, ce n’est pas assez ! »

Un cœur d’enfant et une sagesse d’adulte

Bailey révèle aussi que sa première idole de jeunesse n’était nul autre que le prince Éric de La Petite Sirène. Et s’il pouvait donner un conseil à son jeune moi, ce serait :

« Mon gars, tu vas en voir de toutes les couleurs. Tu ne croiras pas où tu vas te retrouver. Tout ira bien, même si le chemin sera cahoteux. Tu vas rencontrer des gens formidables. Fais confiance à ton instinct : il sait où il te mène. »

En conclusion, il ajoute : « Je me sens incroyablement chanceux. La vie, c’est une grande aventure pour tout le monde, peu importe d’où l’on vient. Le plus important, c’est de s’assurer que, tout au long du parcours, on regarde autour de soi pour vérifier que les autres vont bien — et leur taper dans la main s’ils en ont besoin. »