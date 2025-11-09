Voici la grille horaire complète de la 38 édition du festival image+nation.

De retour pour sa 38e édition, image+nation festival film LGBT2SQueer Montréal investit les écrans de Montréal du 20 au 30 novembre 2025, à travers 125 films provenant du Québec, du Canada et de l’international.
La programmation éclatante de cette année embrasse tout le spectre, allant des comédies queer aux tragédies familiales, des drames envoûtants jusqu’aux courts métrages inoubliables réalisés par la nouvelle génération de cinéastes, représentant le talent narratif LGBTQ+ de trente-huit pays. En cliquant sur les liens ci-dessous, vous accéderez aux articles et entrevues que l’équipe de Fugues a réalisés sur l’ensemble des œuvres présentées cette année.
JEUDI 20 NOVEMBRE
19 h 00 – THÉÂTRE OUTREMONT
BLOOD LINES
VENDREDI 21 NOVEMBRE
19 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
ONLY GOOD THINGS (FR)
19 h 00 – ONF
LA SOIRÉE ÉTUDIANTE * COURTS MÉTRAGES / SHORTS
21 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
PILLION
21 h 15 – CONCORDIA·DE SÈVE
MONTRÉAL, MA BELLE
SAMEDI 22 NOVEMBRE
13 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
ONLY GOOD THINGS (FR)
15 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
SANDBAG DAM (ZEČJI NASIP) (FR)
15 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
OLD GUYS IN BED
16 h 45 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
ENZO (FR)
17 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
A DEEPER LOVE: THE STORY OF MISS PEPPERMINT
19 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
JULIAN
19 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
ON SERA HEUREUX
21 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
THE HISTORY OF SOUND
21 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
AMANTES
DIMANCHE 23 NOVEMBRE
13 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
FOUR MOTHERS
13 h 00 – CINÉMA PUBLIC
L’ÉMERGENCE DU VILLAGE GAI (MONTRÉAL 1974–1990) – COURTS MÉTRAGES / SHORTS
15 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
IN ASHES (FR)
15 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
SANE INSIDE INSANITY: THE PHENOMENON OF ROCKY HORROR
15 h 00 – CINÉMA PUBLIC
MADE AU CANADA : HISTOIRES D’ICI – COURTS MÉTRAGES / SHORTS
17 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
DEPARTURES
17 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
BETWEEN DREAMS AND HOPE (MIAN ROYA VA OMID)
19 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
HEATED RIVALRY
LUNDI 24 NOVEMBRE
19 h 00 – CENTRE PHI
QUEERMENT QUÉBEC 25 COURTS MÉTRAGES / SHORTS
MARDI 25 NOVEMBRE
19 h 00 – ONF
LA SOIRÉE KINO
COURTS MÉTRAGES / SHORTS
MERCREDI 26 NOVEMBRE
19 h 00 – ONF
STARWALKER
19 h 00 – CINÉMA PUBLIC
LESBO-QUEER : SCÉNARIOS SAPHIQUES COURTS MÉTRAGES / SHORTS
JEUDI 27 NOVEMBRE
19 h 00 – ONF
FORBIDDEN LOVE: THE UNASHAMED STORIES OF LESBIAN LIVES
19 h 00 – CINÉMA PUBLIC
VOIX AUTOCHTONES / INDIGIQUEER VOICES COURTS MÉTRAGES / SHORTS
21 h 00 – CINÉMA PUBLIC
QUEER AS PUNK
VENDREDI 28 NOVEMBRE
19 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
AT THE PLACE OF GHOSTS
19 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
DES PREUVES D’AMOUR
19 h 00 – CINÉMA PUBLIC
DOCUMENTS : HISTOIRES QUEER
21 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
BEARCAVE (ARKOUDOTRYPA)
21 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
PLAINCLOTHES
21 h 00 – CINÉMA PUBLIC
UNE QUESTION DE GENRE / A QUESTION OF GENDER
SAMEDI 29 NOVEMBRE
13 h 00 – ESPACE ONF
GIV50 : On n’est jamais mieux servi·e que par soi·même, une projection et discussion célébrant les 50 ans du Groupe Intervention Vidéo.
13 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
SANDBAG DAM (ZEČJI NASIP) (EN)
13 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
SECOND NATURE: GENDER AND SEXUALITY IN THE ANIMAL WORLD
14 h 45 – CONCORDIA·DE SÈVE
AMANTES
14 h 45 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
BEAUTIFUL EVENING, BEAUTIFUL DAY
15 h 00 – ESPACE ONF
PANEL VOIX AUTOCHTONES
Table ronde Spotlight Voix Autochtones / Indigiqueer Voices, avec Gail Maurice et la distribution de Blood Lines, Corey Payette, Brett Hannam, Mary Galloway, ainsi que Courtney Montour, des participants et l’équipe créative de Rising Through the Fray.
16 h 00 – ESPACE ONF
RISING THROUGH THE FRAY
17 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
WE ARE FAHEEM + KARUM
17 h 15 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
DEPARTURES
19 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
JIMPA
19 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
SKIFF
21 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
OUTERLANDS
21 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
QUEERPANORAMA
DIMANCHE 30 NOVEMBRE
13 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
À CONFIRMER -» VOIR LE SITE WEB
13 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
MASPALOMAS
15 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
IN ASHES (EN)
15 h 15 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
THE CAPTIVE
17 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE
À CONFIRMER -» VOIR LE SITE WEB
17h15 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
ONLY GOOD THINGS (EN)
19 h 45 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW
À CONFIRMER -» VOIR LE SITE WEB