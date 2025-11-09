Dimanche, 9 novembre 2025
• • •
    Écrans

    Voici la grille horaire complète de la 38 édition du festival image+nation.

    L'équipe de rédaction
    De retour pour sa 38e éditionimage+nation festival film LGBT2SQueer Montréal investit les écrans de Montréal du 20 au 30 novembre 2025, à travers 125 films provenant du Québec, du Canada et de l’international. 

    La programmation éclatante de cette année embrasse tout le spectre, allant des comédies queer aux tragédies familiales, des drames envoûtants jusqu’aux courts métrages inoubliables réalisés par la nouvelle génération de cinéastes, représentant le talent narratif LGBTQ+ de trente-huit pays. En cliquant sur les liens ci-dessous, vous accéderez aux articles et entrevues que l’équipe de Fugues a réalisés sur l’ensemble des œuvres présentées cette année.

    JEUDI 20 NOVEMBRE

    19 h 00 – THÉÂTRE OUTREMONT 

    BLOOD LINES

    Entrevue avec Gail Maurice, confidences sur Blood Lines

    VENDREDI 21 NOVEMBRE

    19 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE 

    ONLY GOOD THINGS (FR)

    Only Good Things : l’amour, le sexe et les fantômes du Brésil

    19 h 00  – ONF                         

    LA SOIRÉE ÉTUDIANTE * COURTS MÉTRAGES / SHORTS

    21 h 00  – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    PILLION

    Alexander Skarsgård et Harry Melling célèbrent la sexualité cuir sans clichés dans Pillion
    Pillion : une histoire d’amour entre cuir et tendresse

    21 h 15 – CONCORDIA·DE SÈVE 

    MONTRÉAL, MA BELLE

    Montréal, ma belle : un récit d’exil, d’identité et d’amour

    SAMEDI 22 NOVEMBRE

    13 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    ONLY GOOD THINGS (FR)

    Only Good Things : l’amour, le sexe et les fantômes du Brésil

    15 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    SANDBAG DAM (ZEČJI NASIP) (FR)

    Sandbag Dam: «On croit que la tolérance et l’acceptation vont de soi, c’est faux.»
    Sandbag Dam ou quand l’amour retenu est prêt à resurgir

    15 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE

    OLD GUYS IN BED

    Premier long métrage pour JP Bergeron «Old Guys in Bed» ou pas de honte à être vieux

    16 h 45 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    ENZO  (FR)

    Enzo entre désir et appartenance

    17 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE

    A DEEPER LOVE: THE STORY OF MISS PEPPERMINT

    A Deeper Love : Miss Peppermint au-delà de Drag Race

    19 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE

    JULIAN

    Julian : l’amour au-delà des frontières et du temps

    19 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    ON SERA HEUREUX

    Entrevue avec Léa Pool et Michel Marc Bouchard : Quand l’amour tente de trouver refuge

    21 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    THE HISTORY OF SOUND

    The History of Sound
    The History of Sound, le plus grand film queer de 2025

    21 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE

    AMANTES

    Amantes

    DIMANCHE 23 NOVEMBRE

    13 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    FOUR MOTHERS

    Four Mothers, une comédie de situations… et d’émotions

    13 h 00 – CINÉMA PUBLIC                              

    L’ÉMERGENCE DU VILLAGE GAI (MONTRÉAL 1974–1990) – COURTS MÉTRAGES / SHORTS

    L’émergence du Village

    15 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    IN ASHES (FR)

    In Ashes : quand l’amour s’effrite

    15 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    SANE INSIDE INSANITY: THE PHENOMENON OF ROCKY HORROR

    Sane Inside Insanity, The Phenomenon of Rocky Horror

    15 h 00 – CINÉMA PUBLIC

    MADE AU CANADA : HISTOIRES D’ICI – COURTS MÉTRAGES / SHORTS

    17 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    DEPARTURES

    Departures: «C’est notre vérité à l’écran, on l’a tourné dans l’urgence»
    Departures : un récit cru et drôle d’un amour toxique

    17 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE

    BETWEEN DREAMS AND HOPE  (MIAN ROYA VA OMID)

    Between Dreams and Hope

    19 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    HEATED RIVALRY

    Rivalité brûlante, une histoire d’amour sur glace

    LUNDI 24 NOVEMBRE

    19 h 00 – CENTRE PHI 

    QUEERMENT QUÉBEC 25  COURTS MÉTRAGES / SHORTS

    MARDI 25 NOVEMBRE

    19 h 00  – ONF 

    LA SOIRÉE KINO

    COURTS MÉTRAGES / SHORTS

    MERCREDI 26 NOVEMBRE

    19 h 00  – ONF 

    STARWALKER

    Starwalker : une quête de soi à travers le drag

    19 h 00 – CINÉMA PUBLIC

    LESBO-QUEER : SCÉNARIOS SAPHIQUES  COURTS MÉTRAGES / SHORTS

    JEUDI 27 NOVEMBRE

    19 h 00 – ONF 

    FORBIDDEN LOVE: THE UNASHAMED STORIES OF LESBIAN LIVES

    19 h 00 – CINÉMA PUBLIC

    VOIX AUTOCHTONES / INDIGIQUEER VOICES COURTS MÉTRAGES / SHORTS

    21 h 00 – CINÉMA PUBLIC

    QUEER AS PUNK

    VENDREDI 28 NOVEMBRE

    19 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    AT THE PLACE OF GHOSTS 

    Bretten Hannam présente un nouveau film, quatre ans après Wildhood

    19 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE

    DES PREUVES D’AMOUR 

    Des Preuves d’amour

    19 h 00 – CINÉMA PUBLIC

    DOCUMENTS : HISTOIRES QUEER

    21 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE

    BEARCAVE (ARKOUDOTRYPA)

    Bearcave : au sommet du désir et de l’identité

    21 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    PLAINCLOTHES

    Plainclothes ou l’art de se dévoiler : entrevue avec Tom Blyth et Russell Tovey
    La poésie brutale du désir clandestin dans Plainclothes
    Russell Tovey et Tom Blyth brûlent l’écran dans un extrait de Plainclothes

    21 h 00 – CINÉMA PUBLIC

    UNE QUESTION DE GENRE / A QUESTION OF GENDER

    SAMEDI 29 NOVEMBRE

    13 h 00 – ESPACE ONF 

    GIV50 : On n’est jamais mieux servi·e que par soi·même, une projection et discussion célébrant les 50 ans du Groupe Intervention Vidéo.

    13 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    SANDBAG DAM (ZEČJI NASIP) (EN)

    Sandbag Dam: «On croit que la tolérance et l’acceptation vont de soi, c’est faux.»
    Sandbag Dam ou quand l’amour retenu est prêt à resurgir

    13 h 00  – CONCORDIA·DE SÈVE 

    SECOND NATURE: GENDER AND SEXUALITY IN THE ANIMAL WORLD

    Second Nature : la diversité sexuelle et de genre au cœur du règne animal

    14 h 45 – CONCORDIA·DE SÈVE 

    AMANTES

    Amantes

    14 h 45 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    BEAUTIFUL EVENING, BEAUTIFUL DAY 

    «Beautiful Evening, Beautiful Day» : l’amour et l’art sous surveillance

    15 h 00  – ESPACE ONF 

    PANEL VOIX AUTOCHTONES

    Table ronde Spotlight Voix Autochtones / Indigiqueer Voices, avec Gail Maurice et la distribution de Blood Lines, Corey Payette, Brett Hannam, Mary Galloway, ainsi que Courtney Montour, des participants et l’équipe créative de Rising Through the Fray.

    16 h 00 – ESPACE ONF

    RISING THROUGH THE FRAY

    17 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE 

    WE ARE FAHEEM + KARUM

    17 h 15 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    DEPARTURES

    Departures: «C’est notre vérité à l’écran, on l’a tourné dans l’urgence»
    Departures : un récit cru et drôle d’un amour toxique

    19 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    JIMPA

    Jimpa

    19 h 00  – CONCORDIA·DE SÈVE

    SKIFF

    Skiff : le tumulte intérieur de l’adolescence

    21 h 00  – CONCORDIA·DE SÈVE

    OUTERLANDS

    Outerlands

    21 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    QUEERPANORAMA

    Queerpanorama : les masques du désir selon Jun Li

    DIMANCHE 30 NOVEMBRE

    13 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE

    À CONFIRMER -» VOIR LE SITE WEB 

    13 h 00 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    MASPALOMAS

    Maspalomas: «La société préfère croire que les personnes âgées n’ont pas de sexualité»
    Maspalomas

    15 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE

    IN ASHES (EN)

    In Ashes : quand l’amour s’effrite

    15 h 15 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    THE CAPTIVE

    The Captive : Cervantès, l’amour captif d’Alger entre mythe et réinvention

    17 h 00 – CONCORDIA·DE SÈVE

    À CONFIRMER -» VOIR LE SITE WEB 

    17h15 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    ONLY GOOD THINGS (EN)

    Only Good Things : l’amour, le sexe et les fantômes du Brésil

    19 h 45 – CONCORDIA AUDITORIUM SGW

    À CONFIRMER -» VOIR LE SITE WEB 

