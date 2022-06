L’été à Espace pour la vie : des activités pour combler vos envies !

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l’humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre. Cet été la programmation offerte a de quoi combler vos envies…

Insectarium / CRÉDIT PHOTO : Melanie Dusseault



Découvrez la remarquable métamorphose du nouvel Insectarium

L’Insectarium offre dorénavant aux visiteurs et visiteuses la possibilité de se mettre littéralement à la place des insectes en s’immergeant dans leur univers fascinant afin de changer le regard qu’ils et elles portent sur ces êtres vivants. Une expérience de visite totalement inédite attend toutes celles et ceux, les grands comme les petits, qui franchiront les portes du nouveau musée. En pénétrant d’abord dans les Alcôves, inspirées de l’habitat des insectes, vous percevez le monde à leur échelle.

Tous vos sens sont dès lors mis en alerte : les vibrations du sol vous permettent d’entendre comme les insectes; les effets ultraviolets vous font voir comme eux, tandis que la configuration des lieux vous encourage à vous déplacer à leur manière, soit en vous faufilant dans une fissure ou en vous déplaçant d’une tige à l’autre. Cette première expérience saisissante vous prépare à un premier « tête-à-tête » avec plusieurs espèces d’insectes pour les observer à loisir, voire les contempler à travers des vivariums immersifs. Puis, après avoir admiré la superbe collection d’insectes naturalisés, présentée comme nulle part ailleurs et faisant un éloge à leur beauté et leur diversité dans le Dôme majestueux, vous émergez de sous la terre dans un espace aux allures de grande serre baignée de lumière naturelle, le Grand Vivarium. C’est là où vous pourrez côtoyer et observer une centaine d’espèces d’insectes vivants en liberté – incluant des papillons qui volent librement toute l’année. Parmi les espèces de papillons qu’il est possible de voir, certaines n’ont encore jamais été présentées au public !

Planetarium / CRÉDIT PHOTO : MATHIEU RIVARD



L’environnement au cœur de la nouvelle programmation de la Biosphère

L’approche multiple de la nouvelle programmation de la Biosphère permet à ses visiteurs et visiteuses d’en apprendre davantage sur les enjeux socio-environnementaux et d’expérimenter afin d’agir pour la transition socio-écologique. En vous transformant en scientifiques en herbe dans Ecolab, vous découvrirez les nouvelles connaissances au service de l’environnement ainsi que comment vos observations et analyses mènent à des solutions aux problèmes causés par la pollution. Dès le 22 juillet, la Biosphère présentera aussi Tropicana, une exposition jeunesse conçue spécialement pour les 6 à 14 ans, qui revisite la société de consommation et les publicités destinées aux jeunes. L’artiste montréalais d’origine costaricaine Juan Ortiz-Apuy explore notre manière de consommer et ses impacts dans le futur d’une manière colorée et avec humour tout en apportant un regard critique.



Si vous êtes de passage pour profiter de la nature qu’offre le parc Jean Drapeau sur l’île Sainte-Hélène, il vaut la peine de s’arrêter voir la Biosphère, emblème architecturale de la ville de Montréal depuis l’Exposition universelle de 1967. À l’extérieur du bâtiment, vous pourrez accéder gratuitement à l’exposition photographique extérieure Parfois on regarde, parfois on voit de Hua Jin sur le changement constant de son environnement au cours des deux dernières années.



Ailleurs au Planétarium Rio Tinto Alcan nous propose de découvrir notre système solaire Dans le cadre de la programmation 2022 d’Espace pour la vie, le Planétarium Rio Tinto Alcan présente Ailleurs, une spectaculaire expérience théâtrale immersive basée sur des visualisations scientifiques et des données authentiques provenant de missions de la NASA, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), de télescopes, de simulations sur superordinateur et de recherches menées par des institutions du monde entier. Plongez au cœur de mondes lointains, de missions spatiales révolutionnaires et de scènes immersives spectaculaires illustrant l’évolution de notre système solaire. Ailleurs nous emmène dans un voyage exaltant qui révèle la nature étonnamment dynamique des mondes qui orbitent autour de notre Soleil et les conditions uniques qui rendent la vie sur notre planète possible.

Biodome / CRÉDIT PHOTO : Melanie Dusseault



Le Biodôme offre une nouvelle expérience à chaque visite!

Que ce soit le paresseux qui s’active, la forêt de l’Érablière des Laurentides qui change de couleur à l’automne ou les manchots qui entament la saison de la mue, la visite du Biodôme n’est jamais exactement la même. Si vous n’avez pas eu la chance de visiter le Biodôme depuis sa réouverture, faites-vous plaisir en y découvrant la faune et la flore des cinq écosystèmes des Amériques. Une fois le hall d’entrée franchi, on accède à un atrium à partir duquel il est possible de construire son propre parcours au gré de ses envies. Le Biodôme se laisse ainsi découvrir au rythme de chacun. On passe d’un écosystème à un autre à partir de l’atrium, mais il est aussi possible de revenir sur ses pas pour revoir un élément qui a attiré la curiosité ou pour se déplacer vers un autre écosystème dans l’ordre désiré. Tout en haut du Biodôme, une nouvelle mezzanine offre maintenant des points de vue inédits et une tout autre perspective de la Forêt tropicale, de l’Érablière des Laurentides et du Golfe du Saint-Laurent.



On accède à ce nouvel espace baigné de lumière naturelle par des passerelles situées dans la Forêt tropicale et dans le Golfe du Saint-Laurent. Chemin faisant, on y observe plus facilement les animaux et les plantes qui y vivent à différentes hauteurs. Sur la nouvelle mezzanine, se trouve maintenant la nouvelle zone d’exposition de la Bio-machine qui présente les coulisses du Biodôme. Visiter le Biodôme de Montréal est une véritable expérience immersive! Et pour pousser l’immersion encore plus loin, on passe maintenant dans un tunnel et le long d’un mur de glace entre l’écosystème des « Îles subantarctiques » où vivent les manchots et celui des « Côtes du Labrador ». Pourquoi? D’une part pour mieux voir les oiseaux et ressentir les froides conditions climatiques des côtes du Labrador et, d’autre part, parce que ces deux écosystèmes ne sont tout simplement pas situés dans le même hémisphère.



Le grand retour des arts au Jardin Botanique

Suspendue pendant deux étés en raison de la pandémie, la programmation estivale des concerts intimes tant aimés du grand public nous revient cette année à 14 h, les six dimanches suivants : 26 juin, 3 juillet, 7 août, 14 août, 21 août et 28 août, sous la direction artistique de Monique Giroux. La programmation 2022 propose une riche variété d’artistes majoritairement auteurs-compositeurs-interprètes qui fouleront les planches de la scène extérieure du Jardin botanique, joliment nichée au cœur de la nature. Dans un amalgame de styles musicaux et de couleurs sonores, chaque artiste y apportera sa touche personnelle et intimiste. Un rendez-vous dominical dont plusieurs s’étaient ennuyés et que nous retrouverons avec bonheur dans l’environnement enchanteur du Jardin botanique.



Le public est invité à prévoir une heure ou deux, avant ou après les concerts intimes, pour découvrir le magnifique spectacle des pivoines, des iris, des lis, des roses et des hémérocalles du Jardin. Une promenade qui vous mettra doucement dans l’ambiance ou qui prolongera le plaisir et l’émotion du concert.



INFOS | Le nouveau Passeport Espace pour la vie constitue un moyen très avantageux de profiter de manière illimitée les musées d’Espace pour la vie à l’année. Tous les détails ici : espacepourlavie.ca