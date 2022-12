C’est la saison des films gais de Noël et 2022 en offre une toute nouvelle sélection!

Depuis 2020, le concept du film de Noël mettant en scène une thématique LGBTQ+ est passé de la science-fiction la plus délirante à une réalité bien concrète. Bon an, mal an, les studios produisent donc une nouvelle fournée de ces petites friandises et 2022 n’est pas en reste.

Bien évidemment, le film de Noël se caractérise rarement par un scénario d’une grande originalité ou la finesse du jeu de ses acteurs, mais comme dans tous les genres cinématographiques, on y retrouve parfois de petites perles.

Le verdict quant à a cuvée 2022 : un bof, un point d’interrogation et un oui enthousiaste!

Le bof : A Christmas to Treasure

Réalisé et scénarisé par Jake Helgren et produit par Lifetime, le film relate les aventures de six amis qui se retrouvent dans la petite ville qui a abrité leur jeunesse. Austin (Taylor Frey) et Everett (Kyle Dean Massey) ne se sont pas parlé depuis plusieurs années après que le premier eut déclaré son amour au second qui, en réponse, quitta la ville avec ses parents.

C’est donc le temps de retrouvailles forcées puisque celles-ci se placent sous l’égide du testament d’une vieille dame qui laisse à nos six protagonistes une carte mystérieuse et la promesse d’un trésor fabuleux. Ce sera également le moment de se dire ses quatre vérités et qu’éclatent au grand jour les sentiments véritables de chacun!

Une prémisse intrigante qui laisse entrevoir un mélange d’aventure, d’amour et de mystère! Il faut cependant bien vite réfréner son enthousiasme puisque la portion de chasse au trésor est à ce point banale qu’il est difficile d’y accorder la moindre importance.

Étrangement, alors même que les acteurs qui interprètent Austin et Everett sont mariés dans la réalité, leur performance manque totalement de conviction et la chimie est presque homéopathique. L’intérêt s’amenuise donc rapidement tout au long de l’écoute pour éventuellement se réduire à peu de chose.

Le film est diffusé sur CTV.

A Christmas to Treasure / Jake Helgren

Le point d’interrogation : Merry & Gay

Becca (Dia Frampton) a quitté Nashville et est devenue une star de comédies musicales, laissant derrière elle, Sam (Andi René Christensen) avec un cœur brisé. Des années plus tard, le temps des fêtes ramène la jeune actrice dans sa ville natale.

Les familles des deux jeunes femmes vont concevoir un plan complexe afin de les réunir, mais bien évidemment, tout va rapidement dérailler. Par ailleurs, Sam est-elle prête à de nouveau accorder son cœur et sa confiance à Becca?

Contexte de comédie musicale oblige, la bande-annonce laisse présager quelques numéros musicaux. Scénarisé et réalisé par Christin Baker, le film est diffusé sur DIVA Box Office TV, une nouvelle plateforme LGBTQ+. N’ayant pu visionner le film, la qualité de celui-ci demeure enrobée de mystère : c’est donc un point d’interrogation.

Merry & Gay / Christin Baker

Le oui enthousiaste : The Holiday Sitter

Sam (Jonathan Bennett) est sur le point de quitter New York pour des vacances bien méritées à Hawaï lorsqu’il reçoit un appel de sa sœur à l’effet qu’elle a urgemment besoin d’un gardien pendant qu’elle et son mari se rendent au chevet d’une mère dont ils vont adopter le bébé naissant.

Sam est tout sauf enthousiaste à l’idée de mettre les pieds en banlieue et évoque avec horreur son incapacité à prendre charge de tout individu de moins de 21 ans. Après que sa sœur lui eut asséné une bonne dose de chantage émotif, il finit cependant par accepter à la condition que ce soit seulement pour quelques jours puisqu’il souhaite passer Noël sur la plage.

Arrivé sur place, une solution inespérée se présente à lui sous la forme de Jason (George Krissa), un voisin qui, en plus d’être un entrepreneur en construction, semble avoir un don naturel avec les enfants. Évidemment, des flammèches vont rapidement s’allumer entre les deux hommes. Il y a cependant un hic puisque Jason désire avoir des enfants et se délecte de vivre loin de la grande ville : les deux hommes pourront-ils se rejoindre? Poser la question est y répondre.

Le scénario est classique : l’homme d’une grande métropole qui résiste à la séduction d’une petite ville et des valeurs familiales, mais dont le cœur finit par battre au rythme de la magie de Noël et du regard pétillant d’un autre homme. Malgré cette prémisse mille fois rabâchée, le film fonctionne cependant au quart de tour.

Les acteurs sont très convaincants, l’action est rythmée et l’humour contagieux. Par ailleurs, il faut noter la performance de Jonathan Bennett et George Krissa qui sont irrésistibles dans leurs rôles respectifs : impossible de ne pas fondre devant la chimie à fleur de peau qui se tisse entre ces derniers.

Scénarisé par Jonathan Bennett et réalisé par Ali Liebert, le film est une production Hallmark et on peut sentir toute la puissance de la chaine derrière la qualité de cette réalisation qui ménage avec efficacité toute la magie des films de Noël, que ce soit au niveau des sourires qu’elle suscite que de quelques larmes réconfortantes et bien méritées.

Le film est disponible sur Stark TV, via Prime Video.

The Holiday Sitter / Ali Liebert

