Superbe production italienne, tournée en anglais, la série Leonardo a remporté un grand succès lors de sa diffusion en 2022, au point qu’une seconde saison est déjà en chantier. Elle se distingue en respectant la trame historique du personnage, tout en inscrivant une enquête policière en toile de fond. Le résultat est à la fois fascinant et parfois, un tantinet agaçant !

La série évoque les premières années du célèbre artiste accusé du meurtre d’une certaine Caterina da Cremona, une femme très proche de celui-ci… du moins dans la fiction. D’extraction modeste, elle croise son chemin au détour d’une séance de pose dans l’atelier du sculpteur Verrocchio. Une fascination immédiate, bien que platonique du côté de Vinci, se noue entre ces derniers.

Dans le cadre d’une entrevue avec Variety, Steve Thompson, le scénariste de la série, indique que bien que les relations les plus importantes de Leonardo étaient avec des hommes, la plus significative était peut-être « une femme, avec qui il était très proche ». Une affirmation entièrement basée sur la simple mention d’un nom dans une liste écrite par de Vinci, à partir duquel une romance fut montée en épingle au 19e siècle.

Au grand dam des historiens des siècles passés, s’il y a pourtant un élément de la vie personnelle de Leonardo relativement bien établi, c’est sa passion pour les hommes puisqu’en 1476, il fut même accusé de pratiques sodomites. Sa production de dessins sensuels de nus masculins et la fascination du peintre pour l’un de ses apprentis, Salai, sont également bien documentées. Cette passion amoureuse est même soulignée dans l’ouvrage Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, publié en 1550 par Giorgio Vasari.

Mais une vision homo ou bisexuelle ne cadre pas avec l’idée que l’on se fait d’un génie, ce qui explique certaines tentatives désespérées, au fil des siècles, pour l’« hétérosexualiser ». Heureusement, la série Leonardo ne tombe pas dans ce piège et, au contraire, établit très clairement le gout de celui-ci pour les hommes, mais non pas son appétit pour ces derniers. Après tout, il y a une différence entre aimer le gout des tomates et les dévorer à chacun de ses repas. La série tombe plutôt dans un autre cliché : celui du génie détaché des choses terrestres et torturé par son désir d’atteindre le sublime. Lorsque Leonardo baise avec un homme, c’est parce qu’il est séduit et non parce qu’il en est l’instigateur.

On retrouve ce cliché dans de nombreuses œuvres mettant en scène de grands penseurs, surtout s’ils sont gais, la plus récente étant The Imitation Game (Le jeu de l’imitation), où le mathématicien Alan Turing, même s’il couche parfois avec des hommes, est présenté comme perdu dans un monde intérieur, ce qui est contraire à tous les témoignages de l’époque indiquant qu’il était jovial et avait un excellent sens de l’humour. Dans la plus grande tradition judéo-chrétienne, il semble impossible de concilier les concepts d’intelligence et d’appétit charnel.

Qu’on ne s’y trompe pas, la série Leonardo est passionnante ! La reconstitution est soignée, les jeux de coulisse et les enjeux géopolitiques sont bien amenés. Le mystère entourant la mort de Caterina tient également le spectateur en haleine du début à la fin. Il demeure cependant difficile de comprendre la fascination que la jeune femme est censée exercer sur de Vinci. Cette volonté d’exalter au maximum la relation Leonardo-Caterina se fait par ailleurs aux dépens de Salai, l’homme qui partage sa vie, et qui se voit presque réduit à un rôle de colocataire. Qu’est-ce que Caterina apporte de si unique et précieux à Leonardo ? Voilà sans doute un mystère tout aussi impénétrable que son meurtre !



INFOS | Leonardo est disponible, en anglais, sur iTunes.

Leonardo est disponible, en français, sur TOU.TV.