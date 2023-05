Manon Massé quittera son rôle de porte-parole de Québec solidaire à l’automne

Six ans après être devenue la porte-parole féminine de Québec solidaire (QS), Manon Massé s’apprête à passer le flambeau. Lors d’une rencontre de presse au Parc Lafontaine, ce mardi, elle a fait savoir qu’elle ne sollicitera pas à nouveau ce rôle lors du prochain congrès du parti prévu cet automne.

Mme Massé ne serait pas en processus de se retirer de la vie politique, du moins pas pour le moment. Elle tient à terminer son mandat comme députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques. Elle aurait l’intention d’être candidate lors des élections de 2026.

Cependant, son rôle de co-porte-parole de Québec Solidaire lui pèserait plus en raison de l’investissement de temps que cela exige, en plus des nombreuses heures de travail parlementaire à Québec.

« Vous avez pris une femme qui ne rentre pas dans le moule, et vous l’avez mise sur une pancarte, avec la moustache pis toute le kit. Vous avez vu quelque chose en moi que j’ignorais» a-t-elle déclaré. « Vous avez vu une leader assumée. Ma plus grande fierté, ce n’est pas d’avoir fait le débat en anglais, quoique… Ma plus grande fierté, c’est de montrer que c’est possible pour du monde en dehors des normes de faire ce que j’ai fait. Ce qu’il faut, c’est y croire. »

Mme Massé a expliqué qu’assumer le rôle de porte-parole et celui de députée était difficile. « Il faut que tu fasses rentrer deux gros quarts de travail dans une même journée chaque jour, matin, soir et fin de semaine. Ce n’est pas de la tarte. »

Manon Massé apprécie le travail de terrain avec les citoyens et souhaite désormais se concentrer davantage sur cet aspect.

On ne sait pas si l’une des trois autres femmes députées de QS — Ruba Ghazal, députée de Mercier, Christine Labrie, députée de Sherbrooke, et Alejandra Zaga-Mendez, députée de Verdun — souhaite occuper ce rôle. Notons toutefois que les femmes membres de QS qui ne sont pas élues à l’Assemblée nationale peuvent aussi briguer le poste de porte-parole féminine.

