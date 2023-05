Les meurtres de Monet et Le fantôme de l’hôtel décrépit

Au fil des années, Josh Lanyon s’est bâti une solide réputation au regard de sa capacité à mettre en scène des intrigues policières autour de personnages masculins à la fois complexes et attachants. L’éditeur MxM Bookmark propose deux de ses plus récents opus en traduction française. Les meurtres de Monet fait partie du cycle L’art du meurtre, mettant en scène des enquêtes du FBI articulées autour du vol d’œuvres d’art, et constitue la suite directe de Les meurtres de sirène. L’agent spécial Jason West est de nouveau appelé à se joindre à l’équipe de Sam Kennedy qui, depuis leur dernière rencontre, agit à titre de chef de l’unité d’analyse comportementale du FBI.

De riches collectionneurs d’art sont retrouvés sauvagement assassinés avec une carte de visite disposée à proximité des corps : une peinture illustrant la scène du crime, ce qui laisse supposer une soigneuse planification des meurtres (et un esprit particulièrement tordu). Mais pourquoi s’en prendre à des collectionneurs, apparemment sans attache les uns avec les autres et sans qu’aucun vol ne puisse constituer de mobile tangible ? La réponse impliquera d’explorer un lointain passé et l’intervention des Monuments Men, héros de la Seconde Guerre mondiale.

Au-delà de ces crimes sordides, une question tenaille Jason : pourquoi, alors que cette enquête constitue une occasion idéale de se retrouver, Sam semble-t-il lui battre froid ? Leur liaison s’est-elle terminée avant même d’avoir pu véritablement commencer ? Le fantôme de l’hôtel décrépit constitue le second opus, après le savoureux Le fantôme aux chaussettes jaunes, de la série Le peintre et le vétéran mènent l’enquête. L’artiste en herbe, Perry Foster, et Nick Reno, ex-commando de la marine américaine devenu détective, font dorénavant vie commune à Los Angeles.

Alors qu’il réalise des esquisses d’un vieil hôtel perdu au fin fond de la campagne, Perry vient au secours d’un homme menacé par trois assaillants armés d’une épée et portant un masque squelettique. La victime s’avère être Horace Daly, une ancienne vedette de films d’horreur de série B à la Vincent Price. L’homme secouru confie alors à Perry qu’il ne s’agit pas du premier attentat contre lui, mais que jusqu’à ce jour la police a toujours jugé ses plaintes comme frivoles puisqu’aucun témoin ne pouvait les corroborer.

Bien résolu à lui apporter son soutien, Perry entraine un réticent Nick dans une enquête et un séjour au cœur d’une résidence délabrée, peuplée de sinistres artefacts tirés de l’âge d’or du cinéma d’horreur, de secrets soigneusement dissimulés et d’un crocodile qui loge dans une piscine abandonnée. Les deux romans offrent des intrigues bien ficelées tout en développant la relation, amoureuse et professionnelle, entre les deux couples de détectives, qu’ils soient experts ou amateurs. On peut cependant regretter, dans le cas des Meurtres de Monet, une traduction française ponctuée de plusieurs coquilles qui entache la lecture. Par ailleurs, dans Le fantôme de l’hôtel décrépit la traduction est soignée, mais est étrangement dénuée, au moment d’écrire ces lignes, de tirets annonçant les lignes de dialogues. Un oubli agaçant qui complique parfois l’identification d’un changement d’interlocuteur.

INFOS | Les meurtres de Monet (L’art du meurtre, 2) / Josh Lanyon. France : MxM Bookmark, 2023, 331 p.

Le fantôme de l’hôtel décrépit (Le peintre et le vétéran mènent l’enquête, 2) / Josh Lanyon. France : MxM Bookmark, 2023, 187 p.

