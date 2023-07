ECHO du Cirque du Soleil, surprises et subjugation sous le Grand Chapiteau

De tous les spectacles présentés sous le Grand Chapiteau par le Cirque du Soleil dans le Vieux-Port de Montréal au cours des dernières années, ECHO est certainement l’un des plus surprenants et des plus divertissants. Ceux qui connaissent l’auteur de ces lignes savent que sa passion pour l’entreprise circassienne québécoise le rend très subjectif. Cela dit, en toute objectivité, l’effet wow de ce 20e show de chapiteau du Cirque vaut vraiment le détour.

Il ne faut donc pas perdre de temps : direction Vieux-Port avant qu’ECHO ne se dirige vers Washington le 20 août prochain! Le tout dernier spectacle de tournée du Cirque du Soleil présente une esthétique unique et des effets visuels complètement inédits. ECHO déborde de personnages plus espiègles les uns que les autres, de musique envoutante, de projections hallucinantes et d’acrobaties qui vous feront retenir votre souffle.

Echo par le Cirque du Soleil — photo J-F Savaria

Au niveau de la mise en scène, le show s’articule principalement autour d’un gigantesque cube de 7 m par 7 m qui pave la voie à un large éventail d’acrobaties et de performances théâtrales. Il servira parfois de mur d’escalade, parfois de plateforme de balancement, parfois de surface de projection. Sur papier, le concept peut sembler minimaliste, mais lorsque l’on est assis devant cette superstructure, la magie opère et on est vite subjugué.

Les moments forts

Pour avoir vu une vingtaine de spectacles du Cirque du Soleil, je me considère comme un membre du public averti, assez difficile à impressionner. Qu’à cela ne tienne. ECHO propose des moments de haute voltige qui feront vivre des émotions fortes aux plus habitués d’entre vous.

Parmi les prestations les plus remarquables, on compte un numéro de DOUBLE suspension capillaire. Dans cette performance, deux magnifiques acrobates aériennes lévitent gracieusement dans les airs, suspendues par leurs cheveux. Comme si la suspension capillaire n’était pas assez impressionnante, ECHO pousse la note en fusionnant deux routines dans une seule, concluant le numéro avec les deux artistes suspendues symétriquement, l’une au-dessus de l’autre, avec pour point d’ancrage leur gracieuse chevelure. Im-po-ssible.

Echo par le Cirque du Soleil — photo J-F Savaria

Autre moment fort du spectacle, un numéro de double fil souple orchestré à l’intérieur du cube géant. Les deux athlètes exécutent des numéros d’équilibre sur fil simultanément et présentent leurs prouesses alors que le cube est en rotation et que des flammes éclatent en dessous de leurs pieds. Rien que ça! Le fait que le cube tourne sur lui-même pendant cette prestation donne l’occasion à tous les membres du public de bien voir le numéro, peu importe où leur siège est situé, ce qui est une excellente idée d’un point de vue de l’expérience des spectateurs.

On s’en voudrait de ne pas souligner le talent exceptionnel de la troupe éthiopienne de jeux icariens, qui arrive au tout début du spectacle. D’un point de vue acrobatique, ECHO prend réellement sa vitesse de croisière lorsque les dynamiques acrobates débarquent sur scène. Avec enthousiasme et entrain, les deux interprètes prodigieux présentent une prestation dans laquelle un artiste couché sur son dos fait tourbillonner l’autre qui se tient en équilibre sur ses pieds. Au-delà de la justesse du numéro, c’est le plaisir contagieux que prennent les virtuoses qui donne toute la couleur à cette performance.



Echo par le Cirque du Soleil — photo J-F Savaria

Les costumes et maquillages

ECHO se démarque par un choix artistique très épuré au niveau des costumes, ce qui est aux antipodes de ce à quoi on s’attend du Cirque du Soleil. Cela dit, le look très contemporain des artistes est conséquent avec le thème du spectacle, qui aborde la question très actuelle de la relation qui unit les humains avec la nature, les animaux et le monde qui les entoure.

Les maquillages ont été confiés au talentueux créateur canado-brésilien Julio Cesar Da Silveira, qui a eu la gentillesse de me confier en détail son parcours personnel ainsi que le processus créatif du spectacle dans un entretien publié précédemment (Fugues de juin).

Trucs et astuces pour épicer votre soirée

Il y a plusieurs moyens de rendre sa soirée en couple ou entre amis encore plus spectaculaire. D’abord, il faut arriver tôt! Plusieurs options de boissons et bouchées sont offertes avant le spectacle, même sur la terrasse extérieure, donc les plus futés voudront arriver le plus tôt possible afin d’éviter le trafic et de profiter d’un verre dans l’enceinte du chapiteau. Une fois sur place, c’est toujours une bonne idée de visiter le comptoir du concierge, qui pourra conseiller les meilleures options de surclassement pour son siège.

En effet, pour quelques dollars, il est souvent possible de changer ses sièges pour les meilleures places du chapiteau, ou encore d’opter pour l’expérience VIP, qui inclut un bar ouvert, des toilettes privées ainsi qu’un cadeau-souvenir. Pour l’expérience ultime, on peut s’offrir la visite des coulisses, qui comprend une visite des installations avant le spectacle, un accès VIP, l’accès dans les coulisses après le show ainsi qu’une rencontre et une photo avec les artistes.

ECHO est présenté sous le Grand Chapiteau du Cirque du Soleil dans le Vieux-Port de Montréal jusqu’au 20 août prochain, il faut donc faire vite parce que les billets s’envolent rapidement!

INFOS | www.cirquedusoleil.com/echo