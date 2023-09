Bob Sinclar débarque au Piknic Electronik

Bob Sinclar débarque à Montréal pour rocker le party au Piknic Electronik le 22 septembre prochain. Le concert promet de passer à l’histoire alors que le vétéran français de la scène électronique sera accompagné par nul autre que Nico de Andrea (France) et Heidy P. (Montréal). L’événement donnera le coup d’envoi officiel à l’automne montréalais, c’est donc un rendez-vous pour accueillir la nouvelle saison en musique !

Présenté en mode OFF Piknic, le spectacle se tiendra exceptionnellement un vendredi, contrairement à la formule habituelle du dimanche. Ceci offre aux participant.e.s l’avantage (non négligeable !) de pouvoir faire la fête librement sans se soucier de devoir rentrer tôt pour le travail. À partir de 16 h, les festivités débuteront avec la DJ montréalaise Heidy P. Celle qui maitrise l’art de mélanger les rythmes et les mélodies vous plongera dans une transe musicale dont vous ne voudrez plus émerger. Ses vibrations électroniques feront résonner le jardin Le Petit Prince, offrant une première partie de journée exquise aux festivaliers et festivalières. À mesure que le soleil descendra à l’horizon, le public sera transporté dans l’univers captivant de Nico de Andrea. Venu tout droit du sud de la France, le DJ propose une signature distinctive qui marie la pop émotionnelle et mélancolique à des rythmes afro house, disco et techno. On le connait pour ses succès The Shape, Disappear et Wish We Could. On l’adore pour son remix de la chanson thème des Mystérieuses citées d’or.

Sa prestation à 18 h sera sans aucun doute un moment fort de la soirée. À 20 h, la légende de la house prendra les commandes pour un set de deux heures qui promet d’être un moment d’anthologie. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec les rythmes électrisants de Bob Sinclar, le DJ est l’une des figures les plus influentes de la musique house telle qu’on la connait aujourd’hui. Avec plus de 35 ans de carrière, Bob Sinclar nous a offert des succès radio planétaires comme World, Hold On, Love Generation et Rock This Party — Everybody Dance Now, qui ont contribué à populariser la house auprès du grand public et à faire de lui une vedette internationale. Au même titre que les Daft Punk et autres David Guetta, l’artiste pourrait facilement être identifié comme l’un des pères fondateurs de la French Touch. Parmi ses autres titres emblématiques, on compte Far l’amore, Kiss My Eyes, I Feel for You ou The Beat Goes On.

Plus tôt cette année, l’artiste a lancé l’excellente Adore, et, plus récemment en août, l’entrainante Capoeira Mata Um (Zum Zum Zum). Signe que l’impressionnante distribution rassemblée par l’équipe du Piknic Electronik touche une corde émotive chez les festivaliers et festivalières, l’événement affiche quasi complet au moment d’écrire ces lignes. N’ayez crainte, il reste toutefois encore quelques billets en mode « dernière chance », alors dépêchez-vous de rassembler vos ami.e.s et préparez-vous à une immersion musicale incomparable avec Montréal et ses eaux scintillantes pour toile de fond.