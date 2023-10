Le Vogue Hôtel Montréal : une expérience renouvelée à la rencontre de deux mondes

Sid Lee Architecture signe la transformation des espaces communs du Vogue Hôtel Montréal Centre-Ville, Curio Collection par Hilton. En hommage à l’héritage culturel des récents propriétaires la nouvelle itération du Vogue Hôtel vient doter Montréal d’une expérience inspirée de la somptueuse tradition hôtelière de l’Asie et du Moyen-Orient.

Afin de donner vie à cet univers à la rencontre de deux mondes, Sid Lee Architecture a eu l’idée d’ouvrir le rez-de-chaussée de l’hôtel en créant une liaison directe entre les espaces de restauration et le hall d’entrée. Cette ouverture offre une circulation fluide – tant physique que visuelle – entre les différentes fonctions des lieux.

En plus de s’incarner à travers la disposition des espaces, l’ouverture s’exprime de manière soutenue grâce à la nouvelle façade vitrée de l’édifice repensée par la firme LemayMichaud, permettant à la lumière naturelle de s’infiltrer dans les intérieurs et d’ajouter au contraste du clair-obscur poétique créé par la matérialité. « Pour renforcer les liens entre l’hôtel et son quartier, nous avons misé sur une transition harmonieuse entre l’intérieur et l’extérieur» explique Martin Leblanc, architecte et associé principal. «La disposition stratégique de l’offre de restauration le long de la façade vitrée favorise une connexion avec le voisinage et permet de multiplier les occasions de rencontre. Une conception centrée sur l’humain mêlée à l’intégration d’œuvres d’artistes locaux rend l’endroit aussi attrayant pour les résidents de la ville que ceux en visite.

Dans cette optique, le Vogue Hôtel devient un lieu d’exception offrant une expérience unique à Montréal.» Reflétant le caractère haut de gamme de l’établissement, l’équipe de Sid Lee Architecture compare les intérieurs repensés du Vogue Hôtel à un complet taillé sur mesure. De la majestueuse colonnade principale, jusqu’aux détails du rembourrage des textiles, chaque composante a méticuleusement été prise en compte afin de créer un tout harmonieux. La finition des murs et du plafond en plâtre vénitien ainsi que les planchers, tantôt de travertin turc, tantôt de chêne blanc du Québec, ont été choisis pour leur aspect noble et artisanal. De leur côté, les luminaires tubulaires muraux viennent ajouter un dynamisme aux textures et aux subtilités naturelles de l’espace, en soulignant le caractère courbe et organique des cloisons et des différents éléments de design.

Hall

Dotée de hauts plafonds, d’une colonnade classique impressionnante et d’un éclairage chaleureux, l’aire centrale vient créer un sentiment aérien par son caractère à la fois spacieux et enveloppant. Alors que l’axe original du hall était autrefois perpendiculaire à la rue, Sid Lee Architecture a plutôt opté pour un parcours parallèle afin d’octroyer à la clientèle une expérience en trois strates, mieux connectée avec le monde extérieur. Les espaces vivants du café, du restaurant, du bar et du salon offrent ainsi une liaison directe avec le centre-ville animé de la métropole, tandis que le couloir abritant la réception agit plutôt comme une zone liminale conduisant jusqu’à l’apaisant cabinet de curiosités, aux salles de réunion ainsi qu’aux salles de bains.

Semblant jaillir du sol, le bureau de la réception, fabriqué de la même pierre que ses planchers, s’élève comme un bloc monolithique devant un gracieux dosseret texturé fait de noyer italien noir.

Café Bazin

Situé à deux pas de l’accueil, le Café Bazin propose en version miniature l’expérience du bistro homonyme de Westmount du chef Antonio Park. Siégeant devant une grande baie vitrée, le comptoir de service offre un espace intime et convivial autant pour les passant·e·s que la clientèle de l’hôtel. Même en dehors des heures d’ouverture, les portes de verre Krizet qui se referment sur le café transforment l’espace inanimé en une mystérieuse boîte à lumière, émettant ainsi une lueur tamisée dans le hall d’entrée.

Salon

Avec son éclairage chaleureux, sa table à café en loupe de noyer, ses banquettes de suède couleur cannelle et sa disposition à aire ouverte, le salon multiplie les occasions de rencontre et de partage. Semblant osciller au-dessus des assises, une double installation de luminaires sculpturaux conçus par Lambert et Fils Studio vient habiller l’espace en hauteur et créer un effet aérien par leurs proportions inattendues. Au centre de ces interventions se retrouvent le foyer et son impressionnante cheminée flottante recouverte de bronze miroir. La lumière se reflète sur celle-ci et vient souligner la continuité de l’espace.

« Nous avons conçu les intérieurs en utilisant la lumière comme medium» ajoute Kyle Adams Goforth, directeur de conception du Design d’intérieur. «En adoucissant l’arête des cloisons pour épouser l’infini des lignes courbes, la lumière se répand sur la texture des surfaces comme une peinture à l’huile sur une toile vierge. De jour, cet effet donne à l’espace un sentiment aérien alors que de nuit, la chaleur de la lumière accentue la sensualité de ses courbes.»

Cabinet de curiosités

En retrait du hall de l’hôtel se dissimule le Cabinet de curiosités où l’on peut profiter d’un moment de sérénité. Niché sous un grand oculus reproduisant l’effet d’un puits de lumière, cet espace bibliothèque comprend une sélection de livres et d’objets d’art. Parmi ceux-ci figurent notamment une série de vases en verre soufflés créés par le studio montréalais Verre D’Onge. nt les salles de bains du hall d’entrée, présentant un design simple, mais raffiné. Avec leurs murs tuilés de porcelaine espagnole et leurs vanités de marbre italien de type Verde Saint Denis, elles offrent une ambiance enveloppante et intime. Les détails de noyer noir italien viennent, par ailleurs, assurer un lien esthétique entre ces pièces et le reste des espaces communs.

Chambres par Camdi Design

Des œuvres d’art qui reflètent l’envers du décor des défilés jusqu’à la richesse de la matérialité, chacune des facettes des chambres du Vogue Hôtel inspire l’univers d’un appartement parisien au cachet contemporain montréalais. Un lieu où l’art et le confort du chez-soi se chevauchent pour favoriser le mieux-être. Le contraste entre la profondeur des essences de bois et la douceur des velours mêlé à la dualité entre la subtilité des finis muraux et l’intégration de pièces sculpturales crée une atmosphère somptueuse et intemporelle.

YAMA

Dirigés par le chef montréalais de renom Antonio Park, le restaurant YAMA et son bar adjacent viennent embellir la scène culinaire de Montréal d’une expérience gastronomique raffinée. À l’entrée du restaurant, tout près de l’action du reste de l’hôtel, se situe un impressionnant bar de travertin turc de forme ovale. Pouvant accueillir jusqu’à 26 personnes, celui-ci agit comme point central au cœur de l’établissement et décuple les rencontres entre les gens du quartier et ceux en visite. YAMA, qui signifie « montagne » en japonais, tire son nom de la célèbre rue De la Montagne où il se dresse.

En résonance avec celui-ci, des références d’inspirations biophiliques habitent l’ensemble du décor. Des lignes courbes s’entremêlent les unes aux autres, conviant le regard à errer et à prendre plaisir à découvrir les détails expansifs de la mise en espace. L’aménagement des aires propose à la clientèle une myriade d’expériences culinaires différentes autour de la cuisine Nikkei. Faisant directement face à la réception du hall, la cave à vin personnalisée du YAMA sert de point focal lumineux qui dirige le regard vers les espaces du restaurant. Tout autour, le mobilier de chêne blanc conçu sur mesure par Sid Lee Architecture permet une expérience sociale et animée. En saison estivale, cette expérience se déploie aussi sur la terrasse métallique aménagée sur la rue de La Montagne, connectant ainsi la vie de l’hôtel à celle de sa communauté, au cœur du centre-ville de Montréal.

INFOS: Vogue Hotel Montreal Centre-Ville, Curio Collection par Hilton

1425 Rue De la Montagne, Montreal, Quebec, H3G1Z3, Canada

www.sidleearchitecture.com/fr