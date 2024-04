Patrick Desmarais au Conseil du Patronat du Québec

Patrick Desmarais vient d’être nommé directeur développement des affaires au Conseil du Patronat du Québec (CPQ), un organisme fondé en 1969, qui a été créé dans le but de représenter les intérêts des employeurs et des entreprises auprès des gouvernements et des autres parties prenantes. Au fil des ans, le CPQ a évolué pour devenir l’un des principaux groupes de pression patronaux au Québec. Il joue un rôle important dans les débats économiques et sociaux et est un acteur clé dans la mise en place de politiques et de réformes qui contribuent au développement économique du Québec.

Diplômé en droit civil de l’Université d’Ottawa (LL.L 1991) et admis au Barreau du Québec en 1992, Patrick a débuté sa carrière à l’âge de 24 ans à titre d’assistant spécial auprès du ministre du Travail du Canada. À travers cette incursion dans les hautes sphères de la politique canadienne, Patrick a saisi la pleine importance de l’empathie et de la ténacité, des valeurs qui l’animent plus que jamais, aujourd’hui.



Intéressé par les finances et les relations humaines, Patrick fait son entrée en 1995 comme conseiller en sécurité financière pendant plusieurs années jusqu’à son retour à la pratique du droit en 2004. Comme sa passion pour les finances ne l’a jamais quitté, Patrick se joint à la Banque Nationale en 2009 comme conseiller en finance personnelle et petites entreprises, puis directeur PME et par la suite au sein de la Banque TD à titre de directeur PME. De août 2021 à février 2024, il a été directeur régional auprès d’EVOL.



ENGAGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

S’affichant ouvertement gai dès son entrée sur le marché du travail au début des années 90, Patrick était confronté à un milieu des affaires réputé pour être hétéronormatif et où l’affirmation de l’orientation sexuelle était taboue. Et pour cause, la communauté étaient stigmatisés au niveau social et discriminés au plan juridique. Patrick a vite vu le réseautage gai comme un forum extraordinaire pour créer une synergie au sein de la communauté des gens d’affaires LGBT de Montréal et des commerçants du Village gai.



C’est ainsi en 1998, à l’âge de 32 ans, que Patrick a accédé à la présidence de la Chambre de commerce gaie du Québec (aujourd’hui connue sous le nom de Chambre de commerce LGBT du Québec ou CC-LGBT-Q). À la présidence, qu’il occupa pendant quatre années, ont été celles d’un bâtisseur pour qui tout était possible avec de l’effort, de la concertation et du travail d’équipe. En 2002, Patrick devint président du conseil d’administration de la CC-LGBT-Q, poste qu’il occupa pendant deux ans. Il aura siégé à titre d’administrateur jusqu’en 2023



Patrick s’est joint, en 2002, à la Fondation Émergence, comme gouverneur, de l’organisme de défense des droits des personnes #LGBTQ+ créé en 2000 par Laurent McCutcheon. Il occupe bénévolement depuis 2017 la présidence de la Fondation Émergence. On doit à la Fondation Émergence l’instigation de la Journée Nationale en 2003, devenue en 2005 la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, qui se tient le 17 mai et qui est célébrée maintenant dans de nombreux pays.