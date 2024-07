Le dernier cas de guérison du VIH est le plus encourageant à ce jour

Des médecins ont apparemment guéri une autre personne atteinte du VIH grâce à une greffe de moelle osseuse. Contrairement aux cas précédents, le patient a été guéri sans avoir recours à des cellules souches provenant d’une personne génétiquement immunisée contre le VIH. Cette avancée pourrait changer notre compréhension de la meilleure façon de traiter des patients similaires à l’avenir, même si ces greffes ne constituent toujours pas une solution pratique pour la plupart des personnes vivant avec le virus.

L’exemple le plus frappant est celui d’un Allemand de 60 ans qui a été diagnostiqué séropositif en 2009. En 2015, il a également été diagnostiqué d’une leucémie myéloïde aiguë (LMA), une forme de cancer du sang. Les médecins lui ont finalement conseillé de subir une greffe de moelle osseuse pour sa LMA, un traitement radical qui tente de remplacer fonctionnellement le système immunitaire d’une personne par celui d’un donneur sain.

Des médecins de l’hôpital universitaire de la Charité de Berlin ont procédé à la transplantation de cet homme. Des années plus tôt, en 2007, une équipe de cet établissement avait réalisé la première greffe de moelle osseuse pour un cancer qui avait permis de guérir le VIH. À l’époque, le patient avait décidé de rester anonyme et avait été surnommé le « patient de Berlin ». Il s’est ensuite révélé être Timothy Ray Brown et est resté un défenseur du VIH/SIDA jusqu’à sa mort en 2020 d’une récidive de sa leucémie. Ce dernier cas a également choisi de rester anonyme et a été surnommé le « prochain patient de Berlin ».

Brun et la plupart des autres Depuis, des personnes comme lui ont reçu de la moelle osseuse de donneurs porteurs de deux copies d’une mutation particulière du gène CCR5, qui régule le récepteur CCR5 présent sur les globules blancs. Cette mutation, appelée CCR5-delta 32, rend les cellules immunitaires naturellement résistantes à l’infection par des souches du VIH-1 (le type de VIH le plus courant). En transplantant des cellules souches contenant la mutation à des patients atteints du VIH, on espère pouvoir également transférer cette résistance, permettant ainsi à leur corps d’éliminer définitivement le virus.

Cependant, seul un petit pourcentage de personnes sont porteuses de deux copies de la mutation CCR5-delta 32, et les médecins de la Charité n’ont pu trouver pour leur patient qu’un seul donneur compatible porteur d’une seule copie. Mais à la surprise générale, le changement a quand même fonctionné. Le patient a choisi d’arrêter de prendre ses médicaments contre le VIH en 2018 et les tests n’ont montré aucune trace du virus dans son organisme (il n’a pas non plus de cancer). L’homme est désormais considéré comme la septième personne guérie du VIH grâce aux cellules souches, mais la première sans avoir besoin des deux copies de la mutation CCR5-delta 32.

Le cas de l’homme était présenté cette semaine à AIDS 2024, la 25e Conférence internationale sur le sida.

« Une personne en bonne santé a de nombreux souhaits, une personne malade n’en a qu’un seul », a déclaré le patient berlinois suivant dans un article. déclarationpublié par la Société internationale du sida, qui accueille la conférence.

À ce stade, on ne sait pas exactement comment le patient berlinois suivant a pu se débarrasser complètement de son VIH. Les personnes qui n’ont qu’une seule copie de la mutation CCR5-delta 32 peuvent toujours être infectées par le VIH, même si cela semble réduire les risques de l’attraper. Il est donc possible qu’une seule copie suffise à éliminer sa présence chez une personne déjà infectée. Mais il est également possible que le simple fait de supprimer le système immunitaire d’une personne infectée par le VIH et de le remplacer par un nouveau, que la mutation CCR5-delta 32 soit présente ou non, puisse avoir le même effet. Cela dit, d’autres patients atteints du VIH qui ont reçu des greffes de cellules souches provenant de donneurs non CCR5-delta 32 ont vu leurs infections rebondir en quelques mois, de sorte que d’autres facteurs pourraient être importants pour une guérison, comme la rapidité avec laquelle le système immunitaire du donneur prend le dessus.

Les greffes de cellules souches constituent un traitement de dernier recours pour des maladies comme la leucémie, en raison de leurs effets secondaires risqués, voire potentiellement mortels. De nos jours, la plupart des personnes atteintes du VIH peuvent contrôler le virus grâce à des antirétroviraux, au point de ne plus être contagieuses. Ces greffes ne deviendront donc jamais un traitement largement utilisé contre le VIH. Mais les leçons tirées de ces patients pourraient aider les scientifiques à développer des traitements plus pratiques contre le VIH ou à aider les patients qui ont besoin de greffes de cellules souches pour d’autres raisons.

« L’expérience du prochain patient de Berlin suggère que nous pouvons élargir le bassin de donneurs pour ce type de cas, même si la transplantation de cellules souches n’est utilisée que chez les personnes atteintes d’une autre maladie, comme la leucémie », a déclaré Sharon Lewin, présidente de la Société internationale du sida, dans un communiqué. « Cela est également prometteur pour les futures stratégies de traitement du VIH basées sur la thérapie génique, car cela suggère que nous n’avons pas besoin d’éliminer chaque fragment du CCR5 pour obtenir une rémission. »