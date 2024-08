L’Omnium Banque National, journée des Fiertés en couleurs

Du 3 au 12 août 2024, l’histoire se jouera au Stade IGA de Montréal alors que les meilleurs joueurs de tennis de l’ATP Tour seront de passage à l’Omnium Banque Nationale (OBN) présenté par Rogers. Comme chaque année, le tournoi aura dans sa programmation une Journée des Fiertés consacrée à la célébration des communautés 2SLGBTQI+. Cette journée a pour objectif de souligner l’importance de célébrer la diversité et l’inclusion des différentes communautés dans le cadre d’un tournoi sportif de renom.

Prévue le 6 août, la journée des Fiertés aura lieu cette année en séance d’ouverture des matchs du tableau principal, et ce, simultanément dans les villes de Montréal et de Toronto, ce qui amplifiera encore davantage son rayonnement. Au cours des matchs, les amateurs et amatrices auront la chance de voir les couleurs des Fiertés partout dans les deux stades et ils pourront également profiter de multiples activités et moments spéciaux visant à rendre hommage aux communautés.

En plus de mettre en vedette des jeux et des cérémonies engageantes pour le public, de multiples produits et cadeaux aux couleurs des Fiertés seront remis aux 1000 premiers partisan.e.s qui se présenteront sur le site. La toujours très populaire mascotte Smash sera également à nouveau présente sur le site et portera un costume unique pour la journée. Finalement, des entrevues spéciales sur le site ainsi qu’une activité de création de bracelets d’amitié aux couleurs des Fiertés seront proposées à toutes les personnes qui visiteront le Stade IGA le 6 août prochain.

« Tennis Canada travaille sans relâche au développement d’un milieu sportif où règnent l’inclusivité et l’accessibilité. Il est donc tout naturel pour cette fédération d’utiliser l’Omnium Banque Nationale comme plateforme pour célébrer les communautés 2SLGBTQI+ », déclare Valérie Tétreault, directrice du tournoi de Montréal. « La journée des Fiertés est un parfait moyen d’accroître la visibilité des communautés, d’honorer chaque petit pas vers une plus grande ouverture et d’insister sur la place de tout un chacun dans le monde du tennis. »

Bénéficiez d’un code exclusif pour obtenir vos billets !

Dans le cadre de la journée des Fiertés, l’Omnium Banque Nationale offre aux lecteurs et lectrices du magazine Fugues un code spécial leur permettant de profiter d’un rabais de 25 % sur l’achat de billets pour des sièges dans des sections spécifiques du Court central.

INFOS | https://omniumbanquenationale.com

Pour profiter de cette offre et ressentir le tennis comme jamais, appliquez le code promo MTL24FUGUES25 en achetant vos billets via le lien suivant :

Français : https://am.ticketmaster.com

Anglais : https://am.ticketmaster.com

