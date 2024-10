Inauguration des murales Héros de chez NOUS

Pour célébrer le talent d’ici partout au pays, NOUS | MADE a érigé une série de murales à l’effigie de trois icônes culturelles : Jean-Marc Vallée, le regretté cinéaste qui a conquis Hollywood avec son œil visionnaire ; Priyanka, la célèbre drag queen qui a remporté la première saison de Canada’s Drag Race et Paul Sun-Hyung, l’acteur primé qui a amusé le public dans la série Kim’s Convenience.

Créées par différents artistes muralistes dans le cadre de l’initiative pancanadienne Héros de chez NOUS, les fresques figuratives se trouvent dans les villes qui ont vu grandir ou évoluer ces trois créateurs au parcours héroïque.

À Montréal, les passant·es longeant le boulevard De Maisonneuve Est peuvent admirer la murale représentant Jean-Marc Vallée. Réalisée par l’artiste muraliste Zek, l’œuvre orne la façade du bâtiment occupé par Real by Fake (1455 Rue Saint-Timothée), la société montréalaise d’effets visuels et de postproduction ayant travaillé sur les films C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club et Wild, entre autres.

Considéré comme l’un des pionniers de la scène graffiti à Montréal, Zek peint les murs de la ville depuis 1993. Son dévouement, son talent et son amour pour cette forme d’art lui ont valu le respect de tous.

Son style se reconnaît par la précision de ses traits, son attention aux détails et ses combinaisons de couleurs vives. Il est également reconnu pour le réalisme de ses œuvres figuratives et ses productions à grande échelle. Ambassadeur du graffiti montréalais, il a voyagé dans plusieurs pays et a collaboré avec des graffeurs parmi les plus reconnus sur la scène mondiale. Il est membre du collectif de renommée internationale 156 et travaille au sein du collectif ASHOP depuis de nombreuses années.

À Toronto, le portrait de Priyanka (ci-dessus) fait vibrer le cœur du Village, à l’angle des rues Church et Wellesley. À Calgary, la fresque à l’effigie de Paul Sun-Hyung (ci-dessous) enjolive le supermarché asiatique The Blue Store (1344 9 Ave SE), apportant ainsi une énergie nouvelle au quartier Inglewood.

Les trois œuvres rappellent à quel point Jean-Marc Vallée, Priyanka et Paul Sun-Hyung ont façonné la culture de chez nous et ouvert un monde de possibilités, ici comme à l’étranger.

« Nous sommes uni·es par deux fiertés : nos origines et notre talent à raconter des histoires comme personne d’autre. Ces murales nous rappellent que les idées grandioses peuvent naître dans n’importe quelle ville, et que la relève artistique s’active déjà dans nos diverses communautés », explique Mathieu Chantelois, premier vice-président, marketing et affaires publiques au Fonds des médias du Canada (FMC) et responsable de la marque NOUS | MADE. « Avec cette initiative, nous voulons applaudir les créateur·trices de chez nous, mais aussi les héro·ïnes de l’ombre qui travaillent pour le bien-être de nos communautés. Chapeau à celleux qui créent l’extraordinaire d’un océan à l’autre à l’autre! »

Selon les deux fils de Jean-Marc Vallée, Alex et Émile, la murale immortalise avec humanité la passion de leur père pour le septième art. « Notre père a toujours cru que le narratif d’un film pouvait transcender les frontières et toucher tous les auditoires. Son portrait mural rend hommage à son esprit créatif et à son engagement indéfectible envers son art. Il fait aussi parfaitement écho à ses racines montréalaises et à son attachement pour cette ville où il a fait ses débuts fulgurants dans le milieu du cinéma. Nous croyons que Jean-Marc serait profondément touché par ce geste et nous espérons qu’il inspirera les générations futures d’artistes à suivre leur passion. »

Priyanka souhaite, pour sa part, que l’initiative incitera d’autres personnes à embrasser leur singularité et à comprendre que tout est possible quand nous restons nous-mêmes. « Quand j’étais enfant, j’étais si impatient de déménager à Toronto afin de devenir une grande vedette, se souvient Priyanka. Ma vie a changé lorsque je suis arrivé au Village, car j’y ai trouvé ma voix et ma passion. Ça me paraît donc surréaliste d’y voir mon portrait en grand format. Pour moi, ce portrait célèbre non seulement mon parcours professionnel, mais aussi la communauté LGBTQ+ qui m’a soutenu au fil des ans. »

Quant à Paul Sun Hyung-Lee, il croit que les fresques démontreront au public qu’aucun objectif n’est trop ambitieux et qu’aucun parcours n’est trop modeste pour marquer les esprits. « En grandissant à Calgary, je n’ai jamais imaginé être la vedette d’une telle initiative. Ça me touche de voir que mon histoire est racontée par le biais de l’art mural dans ma ville natale. Selon moi, la force de notre pays réside dans notre diversité et nos histoires. »

Un soutien à des organismes de bienfaisance

Dans la foulée de la campagne, NOUS | MADE versera 5 000 $ à des organismes de bienfaisance, choisis par les créateurs ou leur famille. Les proches de Jean-Marc Vallée ont voulu soutenir le Fonds commémoratif Jean-Marc Vallée, qui finance notamment une bourse annuelle destinée aux élèves de l’École de cinéma Mel-Hoppenheim de l’Université Concordia. Priyanka a, de son côté, voulu répartir le don entre l’Alliance for South Asian AIDS Prevention et 2-Spirited People of the 1st Nations, alors que Paul Sun-Hyung Lee a choisi la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales.

Rappelons que depuis 2019, NOUS | MADE souligne le travail des créateur·trices de chez nous dans le domaine du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et du divertissement numérique, ici comme ailleurs. NOUS | MADE braque les projecteurs sur les réussites et les accomplissements des gens d’ici qui donnent vie à des histoires, tout en encourageant le public à découvrir et à célébrer ces réussites. NOUS | MADE est le fruit de la collaboration entre des acteurs importants du milieu du divertissement, dont le Fonds des médias du Canada (FMC) et Téléfilm Canada, ainsi que 30 autres partenaires – jusqu’à maintenant – de l’industrie.

INFOS | nous-made.ca

