Le Festival Noël dans le Parc : un nouveau site pour l’édition 2024 !

La 31e édition du Festival Noël dans le Parc présentera des artistes de tous horizons et 2 événements uniques au Parterre du Quartier des spectacles. Le Festival Noël dans le Parc a concocté une programmation des plus festives et éclatées. Du 6 au 31 décembre, toutes les fins de semaine, et même quelques jours en semaine, plus de 75 spectacles et activités gratuites se tiendront dans trois parcs montréalais, soit au Parterre du Quartier des spectacles, un nouveau site pour 2024, au Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et au Parc Lahaie. Petits et grands sont invités à venir chanter et danser en compagnie d’artistes connus et émergents du Québec et d’ailleurs.

C’est la porte-parole Maryse Letarte, autrice-compositrice-interprète, qui donnera le coup d’envoi des festivités, le 6 décembre à 20 h au Parterre du Quartier des spectacles. Elle sera suivie par le groupe Urban Science Brass Band. Le Festival présentera également les spectacles de Noir Silence, Léonie Gray, Junes, Sarahmée, Bon Débarras, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs et Mike Clay, pour ne nommer que ceux-là.

Un grand spectacle de la veille du jour de l’An attend les festivaliers les 30 et 31 décembre. La soirée nommée « St-Élie débarque en ville » se tiendra au Parterre du Quartier des spectacles pour accueillir 2024. Des artistes de Saint-Élie-de-Caxton débarqueront alors à Montréal pour faire danser et chanter la foule. On retrouvera notamment sur scène Jeannot Bournival, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, Rouages, Bon Débarras, Les Frères Lemay et plusieurs autres.

De plus, le 21 décembre, un spectacle mettant en vedette des artistes autochtones, nommé « La Grande nuit du Solstice d’hiver autochtone », présenté par le musée la Maison autochtone de St-Hilaire, viendra divertir les festivaliers en soirée et durant la nuit. On y verra, entre autres, DJ PoPrt, Soleil Launière, finaliste au dernier gala de l’Adisq, et Pako. Une soirée à ne pas manquer !



INFOS | La programmation complète est disponible en ligne sur le site du festival au

https://festivalnoel.com

BOUTIQUE | Encourage la culture, achète un sapin cultivé ou une couronne!

Réserve ou fais-toi livrer tes articles de noël préférés!

https://noeldansleparc.com/noel-dans-le-parc/boutique-ndlp/