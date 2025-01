Destination arc-en-ciel à Cuba, Gran Muthu Rainbow à Cayo Guillermo

Le Gran Muthu Rainbow a de quoi charmer les touristes avec ses installations récentes, sa plage, mais surtout ses employé.e.s qui travaillent fort pour offrir un environnement magique dans ce complexe touristique cubain pour adultes LGBTQ+.

L’endroit est probablement le secret le mieux gardé en ville. J’en avais vaguement entendu parler par l’entremise de quelques amis qui l’ont visité dernièrement. Et pourtant, ce resort gagne à être connu. Rainbow est l’un des deux établissements LGBTQ+ à Cuba (l’autre hôtel étant situé dans la capitale, à La Havane).

Le Rainbow a ouvert ses portes en 2019, juste avant la pandémie. Malgré des débuts difficiles, on sent actuellement un vif engouement pour ce complexe 5 étoiles desservi par l’aéroport de Cayo Coco. Voici pourquoi.

Safe space

Premier grand avantage du Rainbow : on peut être soi-même et afficher ses couleurs. Gais, lesbiennes, trans et même des allié.e.s hétéros : tout le monde se côtoie sans peur d’être jugé. Un exemple ? J’étais là lors du jour du Souvenir lorsqu’une Canadienne a fait couper la musique pour s’adresser aux touristes profitant du soleil autour de la piscine : « Bonjour, je suis un vétéran retraité de l’armée canadienne et maintenant une personne trans. J’aimerais qu’on prenne une minute de silence en mémoire des militaires disparus. » Un moment simple qui illustre à quel point l’endroit est inclusif.

Du personnel attentionné

Tout le monde vous le dira : l’équipe du Rainbow est des plus accueillantes. Du service à la clientèle jusqu’aux jardiniers, en passant par les serveurs et serveuses et l’équipe d’animation, toutes ces personnes offrent un service exceptionnel. D’ailleurs, prévoyez des pourboires (argent canadien ou américain) et même des cadeaux. La situation économique de Cuba est difficile pour les locaux. La générosité est de mise.

Fiesta

J’ai été étonné par la qualité des spectacles offerts par l’équipe d’animation. Tous les soirs, danseuses, danseurs et drag queens sont là pour vous en mettre plein la vue. Et vous faire danser. Vous préférez chanter ? Une soirée karaoké est aussi prévue. Sans compter la soirée beach party où danse, spectacles et concours d’habileté s’entremêlent.

L’après-midi, l’équipe d’animation offre différentes activités autour et dans la piscine. Le volley-ball dans la piscine était populaire lors de mon passage. Mais si vous voulez prendre une pause de la musique (souvent très forte !), la plage du complexe hôtelier vous charmera.

Plages

L’eau turquoise et le sable fin sont au rendez-vous. La plage privée de l’hôtel a de quoi faire rêver. Le lieu est calme et magnifique. Et on y voit régulièrement des oiseaux (majestueux pélicans et sternes) plonger pour aller pêcher leur repas.

À cinq minutes en taxi du Rainbow, prenez le temps d’aller découvrir la magnifique plage Pilar (playa Pilar). Sur place, on vous louera des chaises longues. Une petite cantine vous offre quelques trucs à manger. Mais surtout, vous serez ébloui.e.s par cette plage de sable fin et frais (on a l’impression de marcher dans la farine) et la couleur de l’eau est digne d’une carte postale.

Excursions

Évidemment, si le cœur vous en dit, de nombreuses excursions sont offertes. J’ai bien aimé la sortie en catamaran, qui nous a permis de faire de la plongée en apnée et de voir des dizaines de poissons tropicaux.

Le complexe Rainbow est situé sur les cayos voués à l’industrie touristique. Donc, pas de Cubain.e.s qui habitent sur ces îlots sablonneux. Une excursion populaire est celle qui permet d’aller visiter la ville de Morón et, ainsi, de faire une incursion dans la vraie vie cubaine.

Les installations

Le complexe hôtelier est récent. Construit il y a 6 ans, le Gran Muthu Rainbow offre près de 250 chambres spacieuses. Le seul bémol : sachez que parfois, il manque d’eau chaude. J’ai bien aimé mon séjour dans une suite junior avec vue sur la mer. Sachez qu’il existe aussi quelques suites swim up, sises dans des petits bungalows avec piscine privée.

Et la bouffe ?

Si vous cherchez une destination soleil qui soit gastronomique, passez votre tour. Le buffet était garni, mais la variété des aliments peut en décevoir plus d’un. Les hôtels cubains doivent composer avec une pénurie de nourriture. Mon conseil : diminuez vos attentes côté bouffe et profitez du reste : le soleil, la plage et le rhum cubain !

Chill Out

Je vous avais dit que le Rainbow était un secret bien gardé. Ça explique pourquoi le complexe touristique est loin de rouler au maximum de sa capacité. Sauf pendant le Chill Out (en français : événement Vague de plaisir), une semaine sous le thème de la Fierté parrainée par Vacances Air Canada. Cette année, ça se tient du 30 janvier au 7 février. Plus de monde, plus d’ambiance, plus de DJ. Il paraît que c’est une semaine à ne pas manquer !

En résumé

Le Rainbow vaut le détour ! Pour l’ambiance conviviale, les employé.e.s, la plage et aussi pour rencontrer d’autres personnes en vacances (principalement des Canadien.ne.s, mais aussi des gens du Mexique et d’Europe), ce complexe touristique mérite d’être visité. Et bonne nouvelle : l’accès au Wi-Fi est vraiment difficile. Alors, on met le cellulaire de côté et on profite de ce que Cuba a à offrir !

INFOS | https://www.muthuhotelsmgm.com