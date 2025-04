LARRY (iel) en salle pour une 2e semaine… et plus

Les Films du 3 Mars et Concerto Films ont ajouté de nouvelles projections du film LARRY (iel) du 10 au 19 avril. Ce film dont on vous a déjà parlé a pris l’affiche le 4 avril à Montréal à la Cinémathèque québécoise, au Cinéma Moderne et au Cinéma Public.

LARRY (iel) sera présenté à Québec les 10, 12 et 19 avril au Cinéma Beaumont, à Sherbrooke le 11 avril au Festival cinéma du monde de Sherbrooke (FCMS) et à Cowansville le 13 avril au Cinéma Princess. Plusieurs projections auront lieu en présence de la cinéaste Catherine Legault et de l’artiste photographe Laurence Philomène.

Par ailleurs, deux expositions des photos de Laurence Philomène sont installées dans l’Espace Paul-Blouin de la Cinémathèque québécoise (Larry (iel) : de l’écran à l’image – autoportraits d’une transition) et au Café-Bar du Cinéma Moderne en avril, à l’occasion de la sortie en salle du documentaire. Les œuvres choisies proviennent toutes du projet Puberty,dont certaines inédites à ce jour, ou sont des photographies qui ont été prises durant la production du film.

HORAIRE DES PROJECTIONS SPÉCIALES – en présence de Catherine Legault et Laurence Philomène

PREMIÈRE À QUÉBEC

Jeudi 10 avril à 19 h | Cinéma Beaumont (Québec)

En version originale française et anglaise avec sous-titres français

Information et billetterie

FESTIVAL CINÉMA DU MONDE DE SHERBROOKE

Vendredi 11 avril à 14 h 15 | La Maison du Cinéma (Sherbrooke)

En version originale française et anglaise avec sous-titres français

Information et billetterie

Samedi 12 avril à 18 h | Cinéma Public (Montréal)

En version originale française et anglaise avec sous-titres français

Information et billetterie

Dimanche 13 avril à 13 h | Cinéma Princess (Cowansville)

En version originale française et anglaise avec sous-titres français

Information et billetterie

Lundi 21 avril à 18 h 15 | Cinéma Moderne (Montréal)

En version originale française et anglaise avec sous-titres anglais

Information et billetterie

Mardi 22 avril à 19 h 30 | Station VU (Montréal)

En version originale française et anglaise avec sous-titres français

Information et billetterie

LARRY (iel) de Catherine Legault

Avec la généreuse participation de Laurence Philomène, Nina Drew et Lucky Dykstra-Santos

Documentaire. Québec/Canada. 2024. 103 minutes.