Kamala Harris admet que Pete Buttigieg aurait été son colistier idéal… si elle avait été un homme blanc hétéro

L’ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris a révélé des détails sur son choix de colistier lors de la dernière présidentielle, évoquant notamment l’option de Pete Buttigieg, figure politique ouvertement gaie du Parti démocrate.

Un choix jugé trop risqué

Après le retrait de Joe Biden en juillet dernier, sous pression croissante de son propre camp, Kamala Harris a pris les rênes de la candidature démocrate à seulement 107 jours de l’élection de novembre.

Dans un extrait de son mémoire à paraître, 107 Days, consulté par The Atlantic, Harris confie que Buttigieg « aurait été un partenaire idéal – si j’avais été un homme blanc hétéro ».

Elle ajoute que le fait de se présenter avec un colistier gai représentait, selon elle, un risque politique trop élevé :

« Nous en demandions déjà beaucoup à l’Amérique : accepter une femme, une femme noire, une femme noire mariée à un homme juif. Une partie de moi voulait dire : tant pis, allons-y. Mais vu l’enjeu, c’était trop risqué. »

Harris écrit que Buttigieg lui-même en était conscient, « à notre grande tristesse mutuelle ».

Un respect profond pour Buttigieg

Malgré cette décision, Harris n’a que des éloges pour l’ancien maire de South Bend, aujourd’hui secrétaire aux Transports :

« C’est un serviteur public sincère, avec ce talent rare de présenter des arguments progressistes d’une manière que les conservateurs peuvent entendre. J’aime Pete. J’aime travailler avec lui. Lui et son mari Chasten sont des amis. »

Finalement, c’est le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui est devenu son colistier.

Buttigieg, toujours en vue pour 2028

Depuis, Pete Buttigieg continue de se démarquer par ses talents de communicateur. En avril, son passage au balado Flagrant — associé à la « manosphere » conservatrice qui a contribué à la réélection de Trump — a surpris positivement plusieurs auditeurs.

Buttigieg y a parlé de l’expérience « humble » de l’adoption et de l’éducation de ses enfants, ainsi que de sa vision politique. Un auditeur conservateur a réagi : « Je vois Pete d’un tout autre œil maintenant : très authentique. Même si on n’est pas toujours d’accord, c’est un mari, un père et un représentant admirable. »

Un sondage publié en juillet l’a même placé en tête des 5 personnalités démocrates les plus susceptibles de briguer la présidence en 2028.