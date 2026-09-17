Hongrie : Péter Magyar promet de revoir les restrictions à l’adoption pour les couples de même sexe

Après seize années de gouvernement de Viktor Orbán marquées par un recul important des droits LGBTQ+, la Hongrie pourrait assouplir les règles d’adoption qui ont pratiquement exclu les couples de même sexe depuis 2020. Le premier ministre Péter Magyar a annoncé que son gouvernement modifierait le système afin que les dossiers ne soient plus soumis à l’autorisation politique d’un ministre. Une évolution importante, même si Magyar n’a pas encore confirmé que les couples homosexuels auront exactement les mêmes droits d’adoption que les couples hétérosexuels mariés.

Le changement de ton est considérable. Le 12 septembre, alors qu’il présentait un vaste rapport gouvernemental sur l’état de la protection de l’enfance en Hongrie, le premier ministre Péter Magyar a été interrogé sur les restrictions qui compliquent considérablement l’adoption pour les personnes célibataires et, par conséquent, pour les couples de même sexe.

Sa réponse a été sans ambiguïté sur un point : le système actuel sera modifié.

« Il est évident que nous allons changer ce système », a déclaré Magyar, selon le média hongrois Telex. Le premier ministre estime qu’un ministre ou un responsable politique ne devrait pas décider si une personne peut adopter un enfant. Cette responsabilité devrait plutôt revenir à des spécialistes capables d’évaluer les conditions dans lesquelles l’enfant pourra grandir et s’épanouir.

Le gouvernement travaille maintenant à une révision des règles d’adoption dans le cadre d’une réforme beaucoup plus vaste du système hongrois de protection de l’enfance. Un rapport gouvernemental de quelque 220 pages conclut d’ailleurs que celui-ci se trouve au bord de l’effondrement.

Avant cette réforme, une personne vivant dans un couple gai ou lesbien pouvait présenter individuellement une demande d’adoption en tant que célibataire. Le couple n’était pas reconnu comme parents adoptifs conjoints, mais cette possibilité permettait néanmoins à certaines familles homoparentales de se constituer légalement.

La réforme de 2020 a considérablement compliqué cette avenue en exigeant qu’une personne célibataire souhaitant adopter obtienne une autorisation spéciale du ministre responsable de la politique familiale.

En pratique, ce mécanisme a créé un obstacle majeur pour les personnes LGBTQ+ souhaitant adopter.

C’est précisément cette intervention politique que Péter Magyar veut maintenant éliminer.

Pas encore l’adoption pleinement égalitaire

L’annonce a rapidement été interprétée comme l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe. La réalité est, pour l’instant, un peu plus nuancée.

Interrogé de nouveau le 14 septembre afin de savoir si les couples homosexuels pourraient désormais adopter aux mêmes conditions que les couples hétérosexuels, Magyar n’a pas donné de réponse affirmative.

Il a plutôt répété qu’il ne revenait ni à un ministre, ni au premier ministre, ni à un chef de parti de déterminer qui peut accueillir adéquatement un enfant.

Dans une autre intervention, il est toutefois allé plus loin sur le principe, affirmant que l’amour est libre et constitue un droit fondamental et qu’un pays humain ne devrait pas dresser les citoyens les uns contre les autres en fonction de leur orientation sexuelle ou d’une autre caractéristique.

Il faudra donc attendre le texte de la réforme pour savoir jusqu’où ira réellement le changement.

Pour le moment, rien n’indique notamment que la Hongrie entend reconnaître l’adoption conjointe par deux personnes de même sexe sur une base parfaitement identique à celle des couples mariés.

Un changement de cap après seize ans d’Orbán

Cette annonce prend une importance particulière parce qu’elle survient quelques mois seulement après la fin de l’ère Viktor Orbán.

Péter Magyar et son parti ont remporté les élections législatives d’avril 2026, mettant fin à seize années de pouvoir d’Orbán et de son parti, le Fidesz.

Durant cette période, la Hongrie était devenue l’un des principaux terrains d’affrontement entre l’Union européenne et un gouvernement membre sur la question des droits LGBTQ+.

En 2020, le Parlement avait notamment interdit la reconnaissance juridique du changement de sexe pour les personnes trans.

L’année suivante, le gouvernement Orbán avait fait adopter sa controversée loi dite de « protection de l’enfance », qui limitait la représentation ou la « promotion » de l’homosexualité et de certaines identités de genre auprès des mineurs.

Cette législation avait été vivement dénoncée par les organisations LGBTQ+ et les institutions européennes, qui l’accusaient d’associer implicitement homosexualité et pédophilie.

En avril 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a conclu que cette législation contrevenait au droit européen. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Magyar a entrepris de la modifier.

La Hongrie ne reconnaît toujours pas le mariage égalitaire

Malgré le changement de gouvernement, l’égalité juridique complète demeure encore loin d’être acquise pour les personnes LGBTQ+ hongroises.

Le mariage reste réservé aux couples hétérosexuels. Les couples de même sexe peuvent conclure un partenariat enregistré, mais celui-ci ne leur confère pas tous les droits associés au mariage, notamment en matière de parentalité.

Les dispositions constitutionnelles adoptées sous Orbán constituent également un obstacle important. Depuis 2020, la Loi fondamentale hongroise affirme notamment que « la mère est une femme, le père est un homme ».

Or, Péter Magyar a également annoncé qu’un processus visant à élaborer une nouvelle Constitution doit s’amorcer. Il souhaite qu’un organisme chargé de superviser cette démarche soit constitué d’ici la fin septembre et que différents secteurs de la société puissent y participer.

Cette démarche pourrait donc avoir des conséquences beaucoup plus larges sur les droits LGBTQ+ que la seule réforme de l’adoption.

Des attentes au sein des communautés LGBTQ+

Les changements politiques commencent déjà à se faire sentir publiquement. Le 12 septembre, le jour même de l’annonce de Magyar, la ville de Pécs accueillait sa sixième Marche des fiertés. Son organisateur, Búzás-Hábel Géza, estimait que les personnes LGBTQ+ vivaient désormais dans une Hongrie « plus libre », tout en rappelant que plusieurs lois restrictives adoptées sous Orbán demeurent en vigueur et doivent encore être abrogées.

La réforme annoncée de l’adoption constituera donc un premier test important pour le nouveau gouvernement.

Supprimer l’autorisation ministérielle imposée aux personnes célibataires ferait disparaître un obstacle qui avait particulièrement pénalisé les personnes LGBTQ+. Mais la portée réelle du changement dépendra du texte de loi : permettre à une personne homosexuelle d’être évaluée comme candidate individuelle à l’adoption n’est pas la même chose que reconnaître aux couples de même sexe un droit conjoint à l’adoption.

C’est cette distinction qui permettra de déterminer si la Hongrie procède simplement à l’assouplissement d’une restriction héritée de l’ère Orbán ou si elle entreprend véritablement de reconnaître les familles homoparentales sur un pied d’égalité.

Pour un pays qui, pendant plusieurs années, s’était imposé comme l’un des principaux adversaires des avancées LGBTQ+ au sein de l’Union européenne, le changement de direction est néanmoins significatif. Reste maintenant à voir jusqu’où Péter Magyar et son gouvernement seront prêts à aller pour le traduire dans la loi.