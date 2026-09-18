Katya met sa tournée sur pause pour se consacrer à sa santé

Katya Zamolodchikova, figure incontournable de l’univers de RuPaul’s Drag Race, se retire temporairement de ses projets et spectacles à venir afin de se consacrer à sa santé. Son équipe évoque de récentes complications médicales, tout en précisant qu’un rétablissement complet est attendu.

La célèbre drag queen, révélée au grand public lors de la septième saison de RuPaul’s Drag Race avant de devenir l’une des grandes favorites de All Stars 2, devait amorcer une nouvelle tournée américaine aux côtés de sa complice de longue date, Trixie Mattel.

Son équipe a toutefois annoncé sur Instagram que Katya devait prendre une pause.

« Katya prendra du recul par rapport à ses projets et événements à venir afin de donner la priorité à sa santé à la suite de récentes complications médicales. Un rétablissement complet est attendu », peut-on lire dans le communiqué.

« Avec le soutien de sa famille, de son équipe et de Trixie, elle remercie tout le monde pour sa patience et sa compréhension pendant cette période. Ses fans ont toujours fait preuve d’une grande bienveillance, et cela signifie énormément pour elle », poursuit le message.

Les personnes détenant des billets pour les prochains spectacles devraient recevoir sous peu davantage de précisions concernant les options qui leur seront offertes.

Des problèmes de santé au cours des derniers mois

Cette pause survient quelques mois après une hospitalisation qui avait déjà forcé Katya à annuler un spectacle avec Trixie Mattel.

En mai dernier, l’artiste avait été hospitalisée en raison d’une obstruction de l’intestin grêle. Cette complication médicale l’avait empêchée de participer à un spectacle prévu avec sa partenaire artistique.

Katya avait également pris du recul en 2024 afin de suivre un traitement pour des problèmes de dépendance. À l’époque, elle avait elle-même annoncé qu’elle mettait temporairement sa carrière entre parenthèses afin de se consacrer à son rétablissement.

Le communiqué diffusé cette semaine ne précise toutefois pas la nature des complications médicales actuelles ni si elles sont liées à son hospitalisation précédente.

Une nouvelle tournée avec Trixie Mattel

L’annonce survient à la veille du lancement prévu du Very Bald and Very Beautiful Tour, que Katya et Trixie Mattel devaient amorcer le jeudi 17 septembre à Oakland, en Californie.

La tournée américaine compte 19 spectacles prévus jusqu’en mars 2027. Au moment de l’annonce, il n’était pas encore précisé si certaines dates seraient reportées, annulées ou présentées sous une autre formule.

Depuis leur passage respectif à RuPaul’s Drag Race, Trixie et Katya ont développé l’un des duos les plus populaires issus de la franchise. Leur complicité s’est notamment déployée dans la websérie UNHhhh, lancée en 2016, ainsi que dans plusieurs émissions, balados, tournées et projets communs.

Katya, de son vrai nom Brian McCook, s’était d’abord fait remarquer lors de la septième saison de Drag Race en 2015. Son humour absurde, son personnage inspiré d’une femme russe extravagante et son autodérision lui avaient rapidement valu une importante communauté de fans. Son retour dans RuPaul’s Drag Race All Stars 2, l’année suivante, avait consolidé son statut parmi les drag queens les plus appréciées de l’histoire de l’émission.

Pour l’instant, son équipe insiste surtout sur une nouvelle rassurante : malgré cette pause d’une durée indéterminée, un rétablissement complet de Katya est attendu.