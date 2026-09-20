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    Josh Thomas et l’irrésistible chaos de Jiggle Jiggle

    Karl Mayer
    Par Karl Mayer
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    L’humoriste australien Josh Thomas sera de passage à Montréal le 9 octobre prochain afin de présenter Jiggle Jiggle, un nouveau spectacle fidèle à ce qui a fait sa réputation internationale : un humour maladroit, anxieux, tendre et délicieusement inconfortable.

    Depuis plus de quinze ans, Josh Thomas s’est imposé comme l’une des voix queer les plus singulières de la scène humoristique anglophone. À première vue, son style semble presque hésitant. Mais derrière cette apparente vulnérabilité se cache un sens redoutable du timing comique et une capacité exceptionnelle à transformer ses névroses personnelles en moments de pur génie humoristique.

    Avec Jiggle JiggleThomas poursuit cette tradition en explorant les contradictions de l’âge adulte, les relations humaines, l’anxiété sociale et les absurdités du quotidien. Son humour fonctionne souvent comme une conversation intérieure qui aurait soudainement échappé à tout filtre social. 

    Né au Queensland, en Australie, Josh Thomas a commencé sa carrière très jeune sur le circuit des festivals d’humour australiens avant de connaître une percée importante grâce à ses apparitions à la télévision et à ses spectacles en solo. Mais c’est surtout avec la série Please Like Me, qu’il a créée et dans laquelle il tenait son propre rôle, qu’il a acquis une reconnaissance internationale.

    Diffusée de 2013 à 2016, la série est rapidement devenue culte au sein des communautés LGBTQ+ pour sa représentation profondément humaine de la santé mentale, des relations queer et du passage à l’âge adulte. À une époque où les personnages gais à la télévision étaient encore souvent caricaturaux ou hypersexualisés, Josh Thomas proposait quelque chose de beaucoup plus vulnérable et réaliste.

    Cette même approche se retrouve sur scène. Contrairement aux humoristes qui misent sur les punchs rapides ou les provocations agressives, Thomas préfère construire un humour d’observation extrêmement personnel. Ses spectacles ressemblent parfois à des confessions publiques maladroites, où chaque détail embarrassant devient matière à rire.

    Son style repose largement sur le décalage entre son apparence douce et la noirceur tranquille de certaines réflexions. Il peut passer d’une anecdote absurde sur son chien à une réflexion sur la solitude ou les difficultés relationnelles sans jamais perdre son public. Cette oscillation constante entre vulnérabilité et absurdité est précisément ce qui rend son humour aussi attachant.

    Josh Thomas parle aussi régulièrement de neurodivergence et d’anxiété avec une honnêteté désarmante. Plutôt que de chercher à apparaître comme une figure confiante ou dominante, il transforme ses inconforts sociaux en moteur comique. Le public rit souvent parce qu’il se reconnaît dans ces moments d’inadéquation que Thomas expose sans filtre.

    Avec Jiggle Jiggle, les spectateurs montréalais peuvent donc s’attendre à une soirée d’humour intimiste, brillante et profondément humaine. Un spectacle où les silences, les hésitations et les petites catastrophes émotionnelles deviennent les ingrédients d’un stand-up aussi intelligent qu’émouvant.

    Infos | Josh Thomas présentera son spectacle Jiggle Jiggle le jeudi 9 octobre, à 20 h, à L’Olympia de Montréal (1004, rue Sainte-Catherine Est). Les billets sont en vente auprès de la billetterie de L’Olympia et sur Ticketmaster

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