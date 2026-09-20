Jonathan Van Ness débarque à Montréal cet automne avec Hot & Healed

Jonathan Van Ness n’a jamais fait les choses à moitié. Coiffeur vedette, personnalité télé, icône LGBTQ+, podcasteur et humoriste de scène accompli, la star de Queer Eye viendra présenter son spectacle Hot & Healed à Montréal le 24 octobre prochain, dans une soirée qui promet autant de rires que de réflexions franchement assumées.

Depuis son explosion médiatique grâce à la populaire série de Netflix, Queer Eye, Jonathan Van Ness (ou simplement « JVN » pour ses millions d’admirateurs) s’est imposé.e comme l’une des voix queer les plus visibles et les plus attachantes de la culture populaire actuelle. Derrière cette énergie débordante, ces pirouettes capillaires et cet enthousiasme contagieux se cache toutefois un artiste qui utilise l’humour pour parler de guérison, de sexualité, d’identité de genre et de santé mentale avec une désarmante authenticité.

Avec Hot & Healed, Jonathan Van Ness pousse encore plus loin cette approche très personnelle du stand-up. Son humour repose sur un mélange de vulnérabilité assumée, d’autodérision et d’observations absurdes sur la célébrité, le bien-être et la vie queer contemporaine. Sur scène, iel passe sans effort d’une anecdote hilarante sur les salons de coiffure à une réflexion touchante sur son propre parcours, toujours avec cette capacité rare de rendre le public à la fois ému et euphorique.

Né.e en Illinois, Jonathan Van Ness a longtemps raconté avoir grandi en se sentant marginalisé. Victime d’intimidation durant son adolescence en raison de son expression de genre, iel a trouvé refuge dans l’humour, la culture populaire et l’esthétique. Bien avant la télévision, cette personnalité exubérante était déjà en train de devenir sa marque de commerce. Sa carrière a véritablement pris son envol grâce à sa websérie humoristique Gay of Thrones, où Jonathan Van Ness résumait les épisodes de Game of Thrones avec un regard queer totalement déjanté. Ce ton irrévérencieux et spontané lui a rapidement permis de bâtir une communauté fidèle avant son arrivée dans Queer Eye, en 2018.

Mais contrairement à plusieurs personnalités issues de la téléréalité, Van Ness a toujours utilisé sa visibilité pour aborder des enjeux plus sérieux. En 2019, cette personnalité révélait publiquement vivre avec le VIH depuis plusieurs années, un geste qui a profondément marqué de nombreuses personnes LGBTQ+ par la franchise et la sérénité avec lesquelles le sujet était abordé. Cette capacité à mêler engagement et humour est aujourd’hui au cœur de son travail de scène. Hot & Healed parle autant de résilience que de glamour. Jonathan Van Ness y déconstruit les attentes entourant le corps, la célébrité et la masculinité, tout en célébrant le plaisir, la douceur et la reconstruction personnelle.

Son humour est aussi profondément physique. Entre mimiques, mouvements de danse improvisés et changements de ton spectaculaires, Van Ness transforme souvent ses spectacles en véritables performances théâtrales. Son énergie déborde constamment de la scène et crée une proximité presque intime avec le public.

Au-delà des blagues, Jonathan Van Ness représente également une figure importante de visibilité non binaire dans le divertissement grand public. Utilisant les pronoms they/them (iel, en français), tout en acceptant aussi il et lui selon le contexte, Van Ness privilégie surtout une vision fluide et ouverte de l’identité, loin des catégories rigides.

À Montréal, Hot & Healed devrait attirer autant les adeptes de Queer Eye que les amateurs d’humour queer contemporain. Car derrière les éclats de rire et les anecdotes extravagantes, Jonathan Van Ness offre surtout quelque chose d’assez rare dans le stand-up actuel : une invitation sincère à guérir sans jamais renoncer à la joie.

Infos | Jonathan Van Ness présentera son spectacle Hot & Healed le vendredi 24 octobre, à 20 h, à L’Olympia de Montréal(1004, rue Sainte-Catherine Est). Le spectacle est présenté par Outback Presents. Les billets sont en vente auprès de la billetterie de L’Olympia et sur Ticketmaster. Pour tous les détails, consultez le site de L’Olympia de Montréal ou celui de Jonathan Van Ness.